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LOCAL MODE：金幣首飾 融入蛇年生肖 珠寶承載文化 塑造情感記憶

【明報專訊】珠寶設計是一門藝術，更是一種情感的傳遞。擁有英裔波斯血統的Chantel Shafie，出生於英國，並視香港為家，她的多元文化背景塑造了她的創作風格，筆下創作將東方和西方的美學無縫融合，創造出超越文化界限的作品，她稱：「我在香港生活了20年，對這裏的文化建立了深厚的聯繫，加上對中國傳統圖案的欣賞，亦啟發了我的創作。」

擁有超過10年設計經驗的Chantel，專注於設計訂製珠寶，堅持在創作中注入傳統工藝，展現獨有的文化特色。去年她於香港創立同名高級珠寶品牌Chantel Shafie Jewellery，主打糅合傳統圖案和現代設計的珠寶首飾，透過作品宣揚文化象徵和傳統工藝，以金幣主題設計特色作品。Chantel表示：「我努力在尊重傳統和擁抱創新之間尋求平衡，我的設計深深扎根於傳統的中國象徵，同時也融入當代設計技術和材料，例如採用符合道德來源的鑽石和回收金，既尊重傳統又符合現代的感性需求。」

龍雲設計 帶出本地風水特色

對於外籍人士而言，博大精深的中華傳統文化總是難以理解，Chantel亦不例外，她透露在創作The Eternal Dragon系列時，便特別諮詢了一位香港風水大師和一位龍雕大師，確保尊重文化遺產之餘，在設計上亦能捕捉龍的精緻細節。「設計以威武的龍和祥瑞的雲為設計主軸，兩個圖案分別巧妙地裝飾在幸運風水錢幣的兩面。圓形的金幣代表天，中間的方洞代表地，據說能帶來和諧美滿的生活。祥雲代表好運、正力量和靈性成長，而神龍則展現了活力，並象徵成功和繁盛的美好祝願。」她認為這些元素不僅是裝飾，還能夠傳達出特定的敘事，喚起文化聯繫的感覺。

過去20年在香港的生活，亦讓Chantel見證這座城市在創意上的增長。「過往香港主要被視為金融中心，但現時在政府的支持下，更着重設計和創意發展，這變化讓我感到興奮，能夠與本地工作坊、工匠和專家合作，在設計師的旅程中至關重要，同時亦保留了傳統工藝。」回想剛開始成為訂製珠寶設計師時，Chantel感激遇上支持她的伯樂。「當我剛開始成為訂製珠寶設計師時，我希望能與一家在香港享有良好聲譽的高端訂製珠寶工作坊合作，但他們很少接新客戶，尤其是小型客戶。」她笑說：「那時我懷着巨肚臨盆在即，當我走進工作坊，他們似乎對我產生了同情心，儘管我不會說廣東話，卻沒有把我拒於門外，經過多年合作，我與這間工作坊和工匠，建立了美好的伙伴關係。」

客戶家傳之寶變創作靈感

一件讓人珍視的珠寶，往往在於它承載着深厚的文化背景和個人情感，Chantel的創作理念亦基於這份信念，致力將每件作品塑造為獨特的情感記憶。「我相信每件作品都應該講述一個故事，並在情感層面上與佩戴者產生聯繫。」她表示曾接到一個客人的請求，希望以一枚從祖母繼承的英國金幣，創作出設計不朽又現代的珠寶作品，以紀念客人的祖母。這樣的請求不但深深感動了Chantel，同時讓她開始探索金幣和錢幣學的世界。在這段探索中，她發現了英國皇家鑄幣廠自1976年以來為香港鑄造的金幣，並將它們融入到生肖系列中，進一步豐富創作靈感。看着她的設計，讓人理解她的創作並非單純對美的追求，還是一種對情感和歷史的忠實紀錄。●

品牌名稱：Chantel Shafie Jewellery

成立日期：2024年

品牌概念：將傳統圖案融合當代設計元素，部分創作以英國皇家鑄幣廠鑄造的硬幣為特色，鑲嵌於符合道德採購鑽石圓環中，透過個性化設計，將故事和信念代代相傳。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 ■其他：高級珠寶

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □市集 其他：

生產地：■香港 ■內地 其他 ：

查詢：Chantel Shafie Jewellery https://chantelshafie.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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