SHOWCASE：喇叭褲印花長裙 復古風格 無拘無束 展現活力氣息

【明報專訊】Chloé曾有多位猛人擔任創意總監，包括較早期的Karl Lagerfeld，及後的Stella McCartney、Phoebe Philo和Clare Waight Keller等，尤其一眾女設計師於2000年起的10多年間，奠定了Chloé girl自由與從容的嫵媚魅力。2023年10月上任的創意總監Chemena Kamali，曾於Phoebe Philo和Clare Waight Keller執掌品牌時與兩人共事，如今大有帶領Chloé重回昔日光輝之勢，最新的春季Hi-octane系列，就是以帶點復古風格的簡單服飾來展現活力四射的氣息。波浪剪裁印花長裙、羅紋針織上衣和跳脫的喇叭褲，襯以1970年代風格的各類首飾的造型，感覺無拘無束而充滿歡愉，正是時尚界久違了的活脫脫典型Chloé girl。●