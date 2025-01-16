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SHOWCASE：喇叭褲印花長裙 復古風格 無拘無束 展現活力氣息

【明報專訊】Chloé曾有多位猛人擔任創意總監，包括較早期的Karl Lagerfeld，及後的Stella McCartney、Phoebe Philo和Clare Waight Keller等，尤其一眾女設計師於2000年起的10多年間，奠定了Chloé girl自由與從容的嫵媚魅力。2023年10月上任的創意總監Chemena Kamali，曾於Phoebe Philo和Clare Waight Keller執掌品牌時與兩人共事，如今大有帶領Chloé重回昔日光輝之勢，最新的春季Hi-octane系列，就是以帶點復古風格的簡單服飾來展現活力四射的氣息。波浪剪裁印花長裙、羅紋針織上衣和跳脫的喇叭褲，襯以1970年代風格的各類首飾的造型，感覺無拘無束而充滿歡愉，正是時尚界久違了的活脫脫典型Chloé girl。●

文：溫兆明

模特兒：Hai Lu（We Management）

化妝及髮型：Tifa Tai

editor's pick：型格半月手環袋

一個時尚品牌能夠做到衣飾鞋袋均有代表作，兼得到市場認同，才堪稱成功。Chloé在以往輝煌時代的確有多款手袋被用到街知巷聞，如今由Chemena Kamali接掌，品牌首推配飾Bracelet手環袋（$19,900）的袋身呈半月形，其金屬環豪邁型格，亦可作手挽用，極具成為It bag的潛質。●

查詢：Chloé 2234 7820（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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[Showcase]

相關字詞﹕2025春季 Chloé

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