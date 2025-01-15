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2025年1月15日星期三
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【明報專訊】假如金色並非閣下的心水配襯色調，也可考慮以鮮色為家居注入活力，帶動新春氣氛迎接新年。●
文：Dawn Hung（
mr.misterdawn@gmail.com
）
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