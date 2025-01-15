HOME：人手製作 繁簡兼備 柔和金色家品 新春聚財氣

Alessandro Ciffo 金色矽膠系列

一般人對於以金色作為主要用色的家品也不太能接受。而大部分西方設計師使用金色時，也傾向與不同建築風格掛鈎，例如以貝殼曲線為本的法國Rococo（洛可可）風格，以金色作對比突顯飾紋線條；又或是以植物為本的Art Nouveau（新藝術）風格，靈感取材自大自然。但由意大利設計精品店Galleria Rossana Orlandi代理、意大利設計師Alessandro Ciffo主理的Gold金色系列，合共約20件以矽膠（Silicone）作為素材的作品，卻走出傳統西式藝術和建築風格，帶來另類趣味。

以意大利北部小鎮Benna為基地的Alessandro Ciffo，出生於Biella，在1997年成立個人工作室，自學成家。早期的矽膠大都用作接合物料，如接合浴缸的膠邊，又或是封嵌玻璃於窗框，只算是素材上的配角，但無師自通的他，卻花了30年來了解矽膠這種素材。矽膠物料應用的最大挑戰，是要確保素材在固態成形時能夠保持原本在液態時的形狀，同時不失耐用度；而在30年前，當這種素材尚未成熟時，Alessandro Ciffo一手一腳摸索出其混色和延展塑形等製作技巧。

控制柔和明暗變化

他的作品的有趣之處，是作品雖用上現代合成物料，但卻以人手而非工業方式製作。這個Gold金色系列，不單將Alessandro Ciffo的自家經典作品用上金色矽膠復刻而成，也用上其工作室回收得來的矽膠製作，別具環保意味，當中不少作品便製成花樽的外形。他表示︰「由於金色是反光色調，相比其他顏色，更要着眼當中的明暗變化。而矽膠跟其他材料一樣，有它自己的詩意本質，需要特定技術來處理色調變化、密度、溫度和乾燥程度。相比其他物料，矽膠的歷史較淺，亦因而有更大的發揮潛力。這個金色系列強調它的柔和質感，增加其令人難以抗拒、讓人想觸摸的感覺。」

香檳金調 易於配搭

系列中有線條複雜「考人」配襯的作品，如看似松果的Tipico便用上手工挖刀製作出滿佈尖刺的造型；而以徒手成形的XXI花瓶，又或是以滾筒工藝成形的Sharpei花瓶，是線條簡約易於入屋之選。Gold系列中亦有他以2008年推出的自家設計Scaccomatto為藍本的Iperbolica座椅。原版的Scaccomatto看似將扭計骰放大再挖出座位部分，而Iperbolica則看似是鬆弛版的Scaccomatto，內部沒有任何支架，完全由充氣矽膠製成，呈不規則的正方形，為2019年A' Design Award的得獎之作。

另外的新作，則包括今年推出的Madia小櫃，又或是Tavolo圓枱，均為較大型的家俬。雖然這些以矽膠製成的家俬均為「大件頭」作品，但因為用上較低調的香檳金而非明亮的黃金色，相對地易於配搭。●

網址：Rossana Orlandi https://www.rossanaorlandi.com

Ciffo https://www.ciffo.art

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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