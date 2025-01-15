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WATCHOUT：連結賽車與電影歷史 粉紅計時腕表 展拉斯維加斯魅力

【明報專訊】如果要數一個跟賽車最有關連的腕表品牌，不少表迷心目中肯定第一時間想起TAG Heuer。由 Monaco、Carrera 腕表系列，到跟個別車隊、車手的合作，品牌跟賽車簡直就是一對相交已久的「好兄弟」。來到2025年，大家更期待品牌在今年新賽季開始，再次成為F1一級方程式大賽的官方計時，在2月底賽季開始前，先檢閱一次品牌的最新款式。

Monaco腕表是 TAG Heuer 最具標誌的系列，最近品牌為其推出以拉斯維加斯為靈感的全新粉紅版本。Monaco 腕表的名字來自歐洲南部的摩納哥公國，它跟拉斯維加斯一樣，除以五光十色的賭場聞名，同時也是F1賽事的重要場地，品牌以拉斯維加斯為靈感推出新款 Monaco腕表可說是順理成章。在1969年首次面世的Monaco腕表採用大膽的方形、左側表冠、磨砂與拋光表殼，以及藍色表盤設計，跟當時市場上的其他表款完全不同，令它迅速成為品牌的代表作，並獲得賽車迷與鐘表愛好者喜愛，而腕表亦持續連結賽車運動與電影歷史，特別是跟影星Steve McQueen的淵源。在1971年上映的電影《極速狂飈》（Le Mans）中，McQueen飾演的角色便佩戴上Monaco腕表，讓腕表成為時尚和賽車文化的象徵。

粉紅突顯不夜城活力

今次的全新版本以粉紅為主色調，取材自拉斯維加斯的城市景觀。當夕陽西下時，當地的天際線閃耀出萬花筒般的繽紛色彩，照耀馳名全球的賭城大道，當中以熒光粉紅最能展現當中的活力，故腕表上也加入粉紅色調點綴。輕盈鈦金屬表殼飾以黑色DLC鍍層，3時和9時副表盤和指針以鮮明粉紅色裝飾，帶來對比效果。透過鏤空表盤，可看到計時腕表配搭的品牌自製 Calibre Heuer 02 自動上鏈機芯，而藍寶石水晶表底蓋一面，則透視12時位置的導柱輪和裝飾顯眼的粉紅色自動盤，整枚腕表讓人感覺到這座不眠之城的趣味和魅力。

聯乘跑車品牌

說到TAG Heuer跟賽車相關表款，Carrera當然也榜上有名，其名稱便是源自Carrera Panamericana（卡萊拉泛美公路賽）。在跑車界別，Porsche同樣有以Carrera為名的汽車系列，而兩個品牌最近便跨界聯乘，推出TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon×Porsche Panamericana計時陀飛輪腕表。此公路賽以驚險賽道聞名，自1950年創辦以來一直是傳奇的越野拉力賽。從墨西哥北部到南部邊界橫跨3000多公里，賽事是對速度、耐力和技巧的嚴峻考驗，賽車手和賽車需將機械性能推向極限，在惡劣的地形和極端溫度下以超過150公里的平均時速比賽。基於安全考慮，比賽當時舉辦了5屆後就取消，至1988年才復辦，但卻在賽車史上留下世人傳誦的故事。在1954年，Hans Herrmann駕駛的Porsche 550 Spyder便在這場艱巨的比賽中獲得了組別冠軍，而賽事也啟發Heuer（品牌前身）在1963年推出Carrera計時腕表。

鏤空表盤細節 呼應車輪外形

今次推出的陀飛輪腕表設計直接從550 Spyder賽車汲取靈感，鏤空表盤的細節呼應車輪外形，而銀、黃和黑的配色則直接取自原車車身塗裝。表盤和副表盤的閃亮效果讓人想起車身，表盤粒紋效果象徵道路的瀝青紋理。直徑42毫米的腕表採用精鋼表殼，綴以精細磨砂和拋光交替飾面，側面刻有Spyder標誌，表盤6時位置的Panamericana標記象徵這項傳奇賽事。黑色打孔通花小牛皮表帶同樣配搭黃色襯裡和縫線，帶來運動氣息和復古魅力。腕表用上TH20-09品牌自家製陀飛輪機芯，Porsche方向盤造型的擺陀提供65小時動力儲存。腕表限量僅255枚，向當時奪得勝利的車身裝飾數字「55」致敬。

與傳奇車隊車手關係密切

除了賽事，TAG Heuer也支持不少車隊和車手，例如自2016年起，品牌一直是甲骨文紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）的官方合作伙伴和官方計時。2024年底推出的TAG Heuer Formula 1×甲骨文紅牛車隊計時腕表是雙方合作的最新款式，是為慶祝車隊成立20周年而設計。黑色DLC鍍層表殼搭配車隊藍色瀝青紋理表盤，將賽道栩栩如生地帶到手腕上。車隊標誌現身7至10時位置，6時的副表盤向賽車的速度計致敬，表底蓋一面則刻有第20賽季與車隊標誌。

在眾多車手中，品牌跟傳奇F1車手Ayrton Senna（冼拿）的關係可說最為密切。品牌與冼拿之間的合作始於1988年，他曾多番締造破紀錄佳績，例如在1988年、1989年和1991年取得世界冠軍。雖然冼拿逝世30年，但他在賽車界的地位從未被動搖，仍然是傳奇車手。2024年底Netflix首播劇集Senna，便以他的傳奇故事為題材，由品牌代言人Gabriel Leone飾演冼拿，描繪他由早期在巴西的生活到成為F1傳奇車手的蛻變，而具歷史價值的Senna S/EL Link Chronograph S25.706C腕表亦於劇中重現。戲外，品牌亦特別推出Carrera Chronograph Tourbillon×Senna陀飛輪腕表，碳質表圈上刻有Senna字樣以及高達時速400公里的測速刻度，象徵他職業生涯中的速度和準繩度。9時小表盤上展示黃色Senna品牌標誌，計時盤同樣以大膽黃色呈現。44毫米表殼由二級鈦金屬製成，表底飾有冼拿的頭盔肖像，讓大家重溫他的傳奇身影。●

查詢：TAG Heuer 2295 0200

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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