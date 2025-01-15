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Food & Beverage

WINE：中環高級私人會所 美酒配佳餚 藏酒量豐富 走入巨型酒窖選酒

【明報專訊】香港的高級私人會所最近又添一個新成員，選址中環百年歷史古蹟──畢打行開業的Club Bâtard的賣點是高質素美酒佳餚體驗，會所不但藏酒量驚人，餐酒更以貼近零售價格出售，加上會所內藏多個打卡位，帶着另一半或嘗酒朋友到訪，必定能令他們留下深刻印象！

開業近4個月的Club Bâtard，前身是位於西營盤的葡萄酒專門店The Fine Wine Experience和法國菜餐廳Bâtard，客人可在專門店以零售價購買餐酒，並拿到餐廳內搭配佳餚享用，由於免收開瓶費，所以吸納到一批愛酒之人。說到專門店和餐廳最獨特的地方，莫過於店內的巨型酒窖樓梯，自從周星馳和周杰倫一起在店內打卡，餐廳更是一位難求。為了進一步提升美酒配佳餚體驗，創辦人Mike Wu和Randy See決定改以會所形式為客人提供服務。全新的Club Bâtard總面積達1.8萬平方呎，比起西營盤舊店空間更寬敞，選址既獨特亦方便。

三層酒窖 貫通式設計

會所主打美酒佳餚概念，自然要滿足高要求的會員。首先在餐酒方面，Club Bâtard的藝術式酒窖由原來的一層升級至三層的貫通式設計，總面積加起來接近2500平方呎，藏酒一口氣增加至接近一萬支。每層酒窖均採用獨特的設計概念，並存放不同類型的餐酒供會員挑選。佳餚方面，除了原有的法國菜餐廳Bâtard遷入會所的二樓，創辦人還邀請了著名中菜館合時小廚於三樓開店，又於一樓開設多國菜餐廳Le Clos，讓會員可以品嘗更多國家菜式，搭配美酒時有更多選擇。

巨型酒窖樓梯 標誌打卡位

跟着Club Bâtard餐酒總監唐丹雯（Della）走進一樓的酒窖，迎面而來的是參考了舊店標誌打卡位的巨型酒窖樓梯，由於酒窖的燈光較昏暗，為方便會員打卡，會所特別於左右兩邊放了兩支小型補光燈，非常貼心。「一樓主要擺放法國布爾岡的葡萄酒，考慮到我們的會員大多對葡萄酒有一定認識和要求，所以我們沒有用產區分類，而是按莊園排列展示。」Della解釋會所的其中一個賣點是藏酒層面夠闊，而且還有一定的深度，除了收藏不同酒莊的葡萄酒，同一酒莊還會有不同年份或農地選擇，以滿足愛酒之人同時品飲，感受分別。一些在外面很難找到的藏酒亦有機會在這裏找到，例如酒窖內一支大格式（Large Format）的6公升裝Domaine de La Romanée-Conti Montrachet 1985（價值128萬港元），其酒標編號更是「000002」，是很難在市面找到的珍藏酒。

沿樓梯走上二樓，酒窖設計變得華麗，中央設有像珠寶箱一樣的玻璃酒櫃，藏酒方面以法國波爾多紅酒為主。二樓酒窖的左翼用於放置布爾岡以外的白酒，例如有德國Mosel產區的Riesling，當中包括較珍貴的拍賣酒（auction wine），還有法國Jura、Loire Valley和美國Napa Valley白酒等；右翼則擺放布爾岡、波爾多以外的紅酒，包括法國、意大利和美國等產地。來到第三層的法國香檳區酒窖，感覺更截然不同，設計師Joyce Wang以大自然為主題，將酒櫃設計成樹幹形狀，牆身裝上許多鏡子提升空間感，成為會所另一搶手打卡位。

每支酒標明價錢 貼近零售價格

現時要成為Club Bâtard的會員，必須繳付12.8萬元入會費和$1500月費，作為精明的用家，當然想知道有什麼機會回本。Della指會所另一賣點是葡萄酒的標價合理和透明，不似其他餐廳為葡萄酒定價時將來貨價提高2至3倍，「我們的酒幾乎全部以零售價（另加一）發售，而且為了方便會員走進酒窖選酒，我們亦為每支酒標明價錢」。以Krug的入門香檳Grande Cuvée 171ème Édition為例，記者在一些專門售賣葡萄酒的網店搜尋，發現最便宜定價約$1500，而中環同區一間法國菜餐廳則標價$2800，但在Club Bâtard只需$1200。而以法國波爾多花堡酒莊（Chateau Lafleur）副牌紅酒Les Pensées de Lafleur Pomerol 2016為例，同區餐廳標價一支$5100，而在會所內享用則只需$1800，差距非常大，飲一支已夠抵消兩個月月費。不過，Della強調會所並非完全靠便宜取勝，最重要是藏酒量豐富，如果是真心愛飲愛吃之人，相信必定會感到滿意。●

餐廳介紹

Club Bâtard會所佔三層空間，每層均設有一間餐廳，由酒窖貫通，會員除了可從酒單中挑酒或交由侍酒師推介，還可親自走進酒窖內選酒。

Le Clos

位於一樓的多國料理餐廳，提供早午晚餐和消夜，裝修採用雙拱頂設計，其中一邊牆身放滿葡萄酒瓶，座位選用大梳化和咕𠱸，營造舒適私隱感覺。酒吧提供雞尾酒等酒水服務，非繁忙日子供應至凌晨12時，周三至六則供應至凌晨2時。

Bâtard

餐廳位於二樓，主打法式精緻料理，設計融合優美圖案和色彩，讓人感受時尚與傳統的結合。餐廳設有兩間獨立房間，透過玻璃窗可看到廚房內的工作情况。

合時小廚

餐廳位於三樓，大廚黃永權由西灣河小店起家，以精緻家常菜如焗豬扒飯、薑葱焗肉蟹煎腸粉等獲得不少顧客支持，在2020年首次入選《米芝蓮指南》的必比登推介餐廳。大廚權哥將會長期駐留在Club Bâtard，食物水準更有保證。●

Club Bâtard

地址：中環畢打街12號畢打行1至3樓

入會費：12.8萬元（個人會籍）

月費：1500元

招收會員數量：1200名

網址：https://clubbatard.com

文：周群雄﻿

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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[Food & Beverage]

相關字詞﹕合時小廚 酒窖 葡萄酒 畢打行 私人會所 Bâtard Club Bâtard

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