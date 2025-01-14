明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第536期

Happy Pa Ma

家庭有教．處理「自衛」：願意承擔責任

【明報專訊】夫婦溝通總是兩個人的事。美國心理學家Paul Watzlawick就說過：One cannot not communicate。意思即是，我們難以停止溝通，因為我們的每一個動作、每一句話語，都會被別人演繹為某種意思，都會為別人帶來影響。就算我們在衝突中保持沉默，別人可能認為我們是「生氣了」、「放棄了」、「忍耐了」或「體諒了」。至於伴侶會如何演繹對方的一言一語、一舉一動，很可能和雙方現有的關係有關：大家關係較好，伴侶會傾向正面演繹另一半的溝通模式（如：「老公沒有出聲回應，是在忍氣吞聲。」）；相反，大家關係較差，伴侶則會傾向負面演繹對方的溝通模式（如：「老公沒有出聲回應，是故意『黑面』令我難受！」）。

妥協讓步 緩和關係

所以，在大部分的衝突當中，夫婦二人都會影響溝通的結果，他們或多或少都會負上責任。可是，當我們處於「自衛」狀態時，會覺得自己完全沒有錯，或完全沒有任何責任。美國婚姻大師John Gottman就建議我們在衝突中勇於承擔自己的責任。例如，我們可以說：

「我剛才的反應過大了。對不起！」

「讓我們再試試表達自己的想法。你先說吧，我聽。」

「告訴我，你覺得我的想法和觀點是什麼？」

「我想大家關係和緩一點，但我不知怎樣做才好。你可幫我嗎？」

「我也有責任。」

「對不起，請你原諒我吧。」

「我可以做什麼去令你覺得舒服一點？」

「我不想因為這件事情影響大家的關係。如果我有做得不好的地方，請你告訴我。」

這些回應並不一定代表我們真的做錯事，而是我們承認自己可能會影響溝通的結果，並願意為了對方的福祉和大家的關係妥協讓步。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第536期]

相關字詞﹕親子筆陣 家庭有教

上 / 下一篇新聞