家庭有教．處理「自衛」：願意承擔責任

妥協讓步 緩和關係

所以，在大部分的衝突當中，夫婦二人都會影響溝通的結果，他們或多或少都會負上責任。可是，當我們處於「自衛」狀態時，會覺得自己完全沒有錯，或完全沒有任何責任。美國婚姻大師John Gottman就建議我們在衝突中勇於承擔自己的責任。例如，我們可以說：

「我剛才的反應過大了。對不起！」

「讓我們再試試表達自己的想法。你先說吧，我聽。」

「告訴我，你覺得我的想法和觀點是什麼？」

「我想大家關係和緩一點，但我不知怎樣做才好。你可幫我嗎？」

「我也有責任。」

「對不起，請你原諒我吧。」

「我可以做什麼去令你覺得舒服一點？」

「我不想因為這件事情影響大家的關係。如果我有做得不好的地方，請你告訴我。」

這些回應並不一定代表我們真的做錯事，而是我們承認自己可能會影響溝通的結果，並願意為了對方的福祉和大家的關係妥協讓步。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第536期]