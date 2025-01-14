日式育兒記：「塾」唔「塾」？

「操卷」式補習 為升中鋪路

日本的教育制度由學前教育、小學、初中、高中以及大學等幾個階段組成，其中，小學和初中是義務教育階段，而高中和大學則取決於學生的選擇及升學考試。在日本，許多家長認為，升讀高中比升讀中學的考試更加困難且複雜，且都承受着巨大的壓力。為了避免重複面對這樣的考試困境，許多家長選擇讓孩子在小學階段就積極準備中學升學考試，因為不少私立學校設有中學至高中的一貫制，學生一旦考上好的私立學校，便可避免將來升高中時的壓力。因此，當孩子進入小學三四年級時，許多家長會開始關心「受驗」/「塾」的問題。這是因為，一旦選擇了這條「受驗」路，學生通常需要在接下來的3年內，全力準備進入更好的中學，並參加相應的升學考試。「受驗」是指學生為了進入更好的中學而參加的升學考試；「塾」就是日本的一種補習班，有點像我們「操卷」模式，更設有不同的考試，為學生準備即將來臨的升學試。不過跟我們所認識的補習社很不一樣，這裏的「塾」比我們的補習社嚴格很多，因為他們要保證自己的學生能達到一定的成績。哥哥有一名好朋友從四年級開始補習，他逢星期五上來我家玩之後便會去「塾」，我每次想給他一些果汁，他也會拒絕，他說他不可以在「塾」上廁所，因有朋友在「塾」的時候上太多廁所，被老師嚴厲斥罵浪費時間，所以他也不敢喝太多東西。

「受驗」的日子一般在2月舉行，所以現在就是「受驗」學生讀書讀到如火如荼的日子，哥哥好友的姊姊正正就是今年的「受驗」生，她從11月中開始已沒有再上學，認為全天候在家及「塾」更有效溫習，我問過她媽媽，她每天的日程如下：

上午6:30至7:00 起牀+早餐

上午7:00至中午12:00 家裏溫習

中午12:00 午餐

下午12:30至晚上8:30/9:30「塾 」中操練（晚餐帶便當）

晚上10:00至10:15 回家洗澡

晚上10:20至11:30 重溫當天在「塾 」做的考試

晚上11:30 睡覺

我看到這個時間表，心想：「除了沒有自修室這一欄，這個不就是我們考A-Level 時的生活嗎？」

如果你覺得這個時間表誇張，我看過100個比這個更誇張的時間表。很多人說在日本讀書沒有壓力，其實也不是，我猜很多亞洲地區，家長也面對差不多的升學壓力。雖說香港的教育也很大壓力，但因為香港學生的英文水平比較高，將來就算不能在香港升學，也可以到海外進修；相反日本學生，因為英文程度的關係，升學出路相對有局限，日本知名大學的競爭也激烈，於是家長就要由「受驗」開始為孩子鋪路。對我而言，雖然我身邊的媽媽朋友們也有意開始給孩子參加「塾」，以確保他們在學業上處於有利位置，但我更相信孩子的學習不僅是為了應付考試或成績，我更希望他能在輕鬆的環境中培養對學習的興趣，而不是因為壓力而失去對追求知識的熱情。（可能是我一廂情願）

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第536期]