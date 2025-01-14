明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第536期

Happy Pa Ma

多元導航：孩子變了？

【明報專訊】「佢以前小學都唔係咁，係上到中學先變咗個人咁！」「以前叫佢做功課就即刻做，𠵱家就話要打兩鋪機先！」「以前有咩都同我講，𠵱家問多兩句就話我煩，淨係同朋友傾！」「以前……𠵱家……」我作為學校社工，幾乎每個月都會聽到家長這樣抱怨孩子。他們常常感到打罵無用，然後請我幫忙「教番好」他們的孩子。我通常會問家長一個問題：「如果你的子女是一個兩歲的孩子，你會怎樣處理他的『不聽話』？」

其實，青少年經歷青春期的過程類似處於一兩歲的階段，都是在經歷身體、情感和智力的快速成長。一兩歲的孩子會試探父母的反應，碰碰手機、試試玩具的味道、抓住路人的衣服。青春期的孩子也在試探父母的反應：可以玩多久手遊和看多久YouTube？可以和誰出門和去哪裏？可否嘗試反駁父母？

青少年需要被信任

幼兒和青少年不同在於，如果青少年發脾氣，你無法像對待幼兒那樣把他抱出公共場所。青少年對你的「底線」有更多的經驗，且愈來愈像成年人，這使得他們所說的話更加有分量。一個幼兒說「走開！」幾乎是可笑的，而一個十三四歲的青少年說同樣的話，卻像是一記重擊。

教育青少年與幼兒同樣需要耐心和寬容，因為他們都在試探底線。不過，教導青少年更需要信任他們，讓他們對自己的決定負責任，即使後果並不理想。在青春期，他們需要學會什麼是責任感，這樣才能在成為成年人後負責任地面對生活。承擔責任需要練習和給予機會，就像幼兒學步時會跌倒受傷，但這是正常的發展過程，你會漸漸相信他們不會去碰水煲，也不會去咬玩具。

青少年也需要空間，要適時放手，讓青少年在跌倒和受傷中學習並成長，最終能負責任地處理人際關係和管理期望。青春期是學習成年人規則的試煉場，讓他們現在學習，未來才能成功。

從「指導者」到「同行者」

要達到這個目的，父母的教養方式必須從「指導者」轉變為「同行者」。當然，這並不是意味着沒有規則，而是這些規則需要變得更加靈活，也更容易協商。當你是「指導者」的時候，你只是告訴孩子該怎麼做，並期待他們遵循你的意願。現在，作為「同行者」，你需要提供更多建議，以協助青少年作出正確的判斷。

孩子變了，父母的管教模式也需要隨之調整，讓我們一起學習，陪伴孩子走過這段青春的旅程，為他們的未來打下堅實的基礎。

文：莫傲霖（香港家庭福利會駐校社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第536期]

上 / 下一篇新聞