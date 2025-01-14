多元導航：孩子變了？

其實，青少年經歷青春期的過程類似處於一兩歲的階段，都是在經歷身體、情感和智力的快速成長。一兩歲的孩子會試探父母的反應，碰碰手機、試試玩具的味道、抓住路人的衣服。青春期的孩子也在試探父母的反應：可以玩多久手遊和看多久YouTube？可以和誰出門和去哪裏？可否嘗試反駁父母？

青少年需要被信任

幼兒和青少年不同在於，如果青少年發脾氣，你無法像對待幼兒那樣把他抱出公共場所。青少年對你的「底線」有更多的經驗，且愈來愈像成年人，這使得他們所說的話更加有分量。一個幼兒說「走開！」幾乎是可笑的，而一個十三四歲的青少年說同樣的話，卻像是一記重擊。

教育青少年與幼兒同樣需要耐心和寬容，因為他們都在試探底線。不過，教導青少年更需要信任他們，讓他們對自己的決定負責任，即使後果並不理想。在青春期，他們需要學會什麼是責任感，這樣才能在成為成年人後負責任地面對生活。承擔責任需要練習和給予機會，就像幼兒學步時會跌倒受傷，但這是正常的發展過程，你會漸漸相信他們不會去碰水煲，也不會去咬玩具。

青少年也需要空間，要適時放手，讓青少年在跌倒和受傷中學習並成長，最終能負責任地處理人際關係和管理期望。青春期是學習成年人規則的試煉場，讓他們現在學習，未來才能成功。

從「指導者」到「同行者」

要達到這個目的，父母的教養方式必須從「指導者」轉變為「同行者」。當然，這並不是意味着沒有規則，而是這些規則需要變得更加靈活，也更容易協商。當你是「指導者」的時候，你只是告訴孩子該怎麼做，並期待他們遵循你的意願。現在，作為「同行者」，你需要提供更多建議，以協助青少年作出正確的判斷。

孩子變了，父母的管教模式也需要隨之調整，讓我們一起學習，陪伴孩子走過這段青春的旅程，為他們的未來打下堅實的基礎。

文：莫傲霖（香港家庭福利會駐校社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第536期]