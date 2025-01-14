感講你知：學生測考壓力 需要被聆聽

家長期望、同學競爭 面對升中感焦慮

小六學生雨思雖然成績名列前茅，卻經常因考試和即將到來的升中而焦慮，甚至失眠。為了提升考試成績和入學表現，她每周補習英文2至3次，此外還參加羽毛球、長笛及聲樂班。由於行程緊湊，她和許多同學一樣，利用小息的15分鐘時間在課室或操場上做功課，而不是休息或與朋友玩耍。

令雨思最擔心的，是在呈分試中考得不理想，無法升上心儀學校，無法達到家人期望。她說：「媽媽說呈分試非常重要，因此我很焦慮。我常常想像，如果我考得不好，老師、同學和家人會有什麼反應？父母希望我能進band 1中學，這樣才能考上好大學。他們在車上、在家中，甚至在睡覺時都會提到我以前的朋友考上哪些優秀的中學。我自己也希望能進入這些學校，但我不想每天都聽到這些話。我也不敢想像如果我真的進入了這些學校，會面臨多大的壓力。」

雨思感慨地歎息，除了家人期望，同學之間的競爭也帶來壓力：「考試前大約一星期，我看到同學們迅速完成功課，然後他們對我說：『雨思，我要超過你！』我雖然在全級中名列第五，但我仍然擔心他們真的會超過我。」漸漸地，雨思對自己的要求更加嚴苛。有一次，她考了94分，卻因未達到目標的95分而失望，並擔心媽媽不滿意。

搭建平等空間 助學生抒發感受

學生在成長過程中承受各種壓力，他們需要一個安全空間來抒發感受。JUST FEEL感講透過「感講夥伴學校計劃」與超過40所小學合作，不僅提供社交情意教育課程，幫助學生認識和表達感受，更重要的是支援教師和家長學會善意溝通，協助他們察覺並回應學生的情緒需要。

許多學生未必會主動向師長分享自己的壓力，就如雨思一樣。教師形容她在課堂上表現積極，直到看到她在《心靈札記》——JUST FEEL與學校共同製作的心情紀錄冊上，分享對自己的要求和失望，才意識到雨思內心承受許多壓力，從而提供更多的關心與支持。

透過我們與學校合辦的「善意溝通家長日」——這是一個讓學生、家長和教師三方平等分享感受與需要的空間，雨思的媽媽了解到女兒對成績的擔憂：「當時老師讓女兒表達她最開心和最不開心的事情。有一次，雨思的英文考試只考了70多分，因此她非常難過；而她最開心的事情是英文默書得了100分。為什麼她會如此在意成績呢？那次的經歷讓我感到特別震撼。」因此，雨思的父母學會了給予女兒更多鼓勵和肯定。雨思在《心靈札記》中分享道：「我考了94分，我的目標本來是95分，我擔心媽媽不滿意，但她沒有責備我，而是鼓勵我。」我們鼓勵更多學校採用全校參與模式，向學生、教師和家長三方推動社交情意教育，建立同理心校園文化，為學生提供安全表達感受的空間。同時，我們也建議學校檢討測考次數和安排，以減輕學生壓力，提升他們的身心靈健康！

本文記載的「夥伴學校」故事，亦獲得無綫新聞《星期日檔案》的採訪，題目為《年少心事》。歡迎大家上網觀看：youtu.be/TgonU8Vk95w

文：李楚倩（「JUST FEEL 感講」項目主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第536期]