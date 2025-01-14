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副刊
Happy PaMa 教得樂 第536期

Happy Pa Ma

教女無方：少插手孩子的成長

【明報專訊】看到孩子學習行路時搖搖擺擺、跌跌撞撞，擔心嗎？一定有的。要扶他一把嗎？我們都明白在安全的情况下，最好不要。

一次教會幼兒活動，見到3歲的蘇菲被同齡男孩搶走了手上的玩具，想出手干涉嗎？當然想。但還是忍住了，觀察蘇菲會如何處理，以為她會來找我求助，殊不知她沒反應，當我以為她放棄的時候，看見她走到男孩背後把玩具奪回來，然後帶同玩具遠離男孩。

由自理到選科 讓女兒跌撞中學習

4歲的蘇菲開始跟好友一起學游泳，游泳堂完結後，她非要跟好友擠在一起冲涼洗頭。想幫她嗎？當然想。但為了不掃孩子的興，也就由得她了。結果蘇菲回到家，發現頭髮內藏了許多洗頭水，再洗過吧；也許身體也留有不少梘液，再冲過吧。

大約是小學二年級，蘇菲到同學家或出外旅行，開始自行執拾行李。會漏帶用品嗎？一定有啦！你想到的必需品也許她都試過忘記帶，怎麼辦？問人借、再買，或者用其他代替品也試過，但寧願讓她學習如何補救，解決問題，我也不好去幫她執拾行李。

到蘇菲中三選科那年，我們分析了不知多少個小時，她也同意選定了中史、歷史、英國文學科，完全配合她語文能力強項的優勢。可是，交表前，她把歷史科改了化學科，其中原因不再深究，但如何考量也知道，一個數理根底弱的學生選讀熱門的化學科，那是何等對她不利。要阻止嗎？好想。但想到未來3年讀書的是她，對所選科目負責任的也是她，要說的之前已經說了，之後只能支持她。果然之後3年，蘇菲花在化學科的時間比其他選修科多3倍，即使如此，成績仍是各科中最差，但那是她選的，也就只能乖乖接受，繼續努力。

學會自己解決問題 才是健康成長

學習走人生這條路，也是會跌跌撞撞。我們會心痛孩子受傷碰壁，好想中途插手，為子女安排最好的，按自己的經驗去提供一條不走冤枉路的路徑，但這是孩子成長的歷程，在安全的情况下，能從中學習如何補救，解決問題，才能幫助他走好這條人生路。

若父母將焦點放在孩子做每件事的結果，插手孩子的輸贏、成績、人前表現，卻忽視孩子成長經歷過程，那怎能叫孩子健康成長呢！

蘇菲隻身在外，面對的文化差異，情感的問題，工作升學的抉擇，又豈是我可以插手，甚至理解也難，只能相信她選上最好的，無限量支持。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第536期]

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