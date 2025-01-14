蒲公英教室：Give me ''FIVE''

Foster ——培養孩子的興趣和才能，創造一個充滿支持和鼓勵的環境。

相信很多家長都會讓孩子參與各式各樣的活動及興趣班，這是十分好的，如果家長能定期與孩子一起參加他們感興趣的活動，並提供多一些鼓勵及協助，相信這樣更能增強孩子的信心及興趣，事半功倍，還能增進親子關係。

家長陪伴 與教師溝通

Involve ——與孩子一同經歷，了解他們的需要和挑戰。

我經常跟家長分享，學習並非學生一個人的事，家長和教師在他們學習的過程中亦擔負起很重要的角色。家長可陪伴他們，定期與教師溝通，了解孩子在學校的表現和社交情况。此外，參加學校的家教會活動，亦能讓家長更深入了解孩子的學習環境及需要並提供支持。但切忌過分監管，否則會讓孩子覺得被控制，反而感受不到關心。

Value ——給予孩子正面價值觀，多給予反饋和支持。

政府及學校推行了很多不同的正面價值觀，這往往有助學生的情緒及品德培養。當孩子達成一個目標時，無論是學業上的進步還是運動或藝術比賽上的成就，家長都應給予適當讚賞和獎勵，讓他們知道其努力是被看到和重視的，從而有更大動力繼續進步。

Encourage ——鼓勵孩子探索和嘗試新事物，幫助他們建立自信心。

現時的孩子經常不敢去面對新事物，他們往往容易害怕失敗，便寧願不去接觸，家長應鼓勵他們接受不同的新事物，讓其感受到支持而勇於迎接新挑戰。

以上''FIVE''的教學理念希望能讓家長在新一年更有效地幫助孩子全面發展，並讓他們感受到家庭的支持和關愛。

文：黃偉立（獅子會何德心小學校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第536期]