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副刊
Happy PaMa 教得樂 第536期

Happy Pa Ma

蒲公英教室：Give me ''FIVE''

【明報專訊】踏入2025年，先向讀者講聲新年快樂。每年的開始，筆者都會回顧過去一年的點點滴滴，反思做得好和不好的地方，展望將來。過去一年，轉變非常大，筆者由小校轉到大校，6班變成26班，面對很多挑戰，幸好有一班好的同事及辦學團體，讓我很快適應及順利推行我的教育理念，回想起來還是十分感恩。很多人都好奇大校是否能推動芬蘭教育和森林課程，而過往幾個月的努力就證明了只要目標正確，用心地實行理念，要成功並不是想像中那麼困難。在2025年，筆者將繼續推動芬蘭教育和森林課程，讓更多學生能愉快地成長。為了給讀者新一年的展望，讓孩子有一個新目標，我會用25年的5字（''FIVE'' 多給予反饋和支持）跟大家分享我對教育孩子的想法。

Foster ——培養孩子的興趣和才能，創造一個充滿支持和鼓勵的環境。

相信很多家長都會讓孩子參與各式各樣的活動及興趣班，這是十分好的，如果家長能定期與孩子一起參加他們感興趣的活動，並提供多一些鼓勵及協助，相信這樣更能增強孩子的信心及興趣，事半功倍，還能增進親子關係。

家長陪伴 與教師溝通

Involve ——與孩子一同經歷，了解他們的需要和挑戰。

我經常跟家長分享，學習並非學生一個人的事，家長和教師在他們學習的過程中亦擔負起很重要的角色。家長可陪伴他們，定期與教師溝通，了解孩子在學校的表現和社交情况。此外，參加學校的家教會活動，亦能讓家長更深入了解孩子的學習環境及需要並提供支持。但切忌過分監管，否則會讓孩子覺得被控制，反而感受不到關心。

Value ——給予孩子正面價值觀，多給予反饋和支持。

政府及學校推行了很多不同的正面價值觀，這往往有助學生的情緒及品德培養。當孩子達成一個目標時，無論是學業上的進步還是運動或藝術比賽上的成就，家長都應給予適當讚賞和獎勵，讓他們知道其努力是被看到和重視的，從而有更大動力繼續進步。

Encourage ——鼓勵孩子探索和嘗試新事物，幫助他們建立自信心。

現時的孩子經常不敢去面對新事物，他們往往容易害怕失敗，便寧願不去接觸，家長應鼓勵他們接受不同的新事物，讓其感受到支持而勇於迎接新挑戰。

以上''FIVE''的教學理念希望能讓家長在新一年更有效地幫助孩子全面發展，並讓他們感受到家庭的支持和關愛。

文：黃偉立（獅子會何德心小學校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第536期]

相關字詞﹕親子筆陣 黃偉立 蒲公英教室

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