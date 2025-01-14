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Happy PaMa 教得樂 第536期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：環保校服大難關：學校招標制

【明報專訊】轉眼已經來到2025年，距離聯合國達成「2030永續發展目標」尚餘僅5年時間，最終能否如期達標，還是未知數，但對於本港的「可持續發展教育」水平仍有待提升之說，相信沒有人會反對。

今期封面專題談可持續校服，於我而言，是一個很有趣的題目。事實上，近年時裝界也逐漸引入永續時尚的概念，許多國際品牌紛紛推出綠色系列服裝，以減少資源消耗。但記者很好奇，為什麼擁有龐大學童客戶的校服市場，卻一直按兵不動呢？ESG School HK是本港少數專門生產環保校服的校服供應商，創辦人陳偉彬（Paul）說，行內絕非「不想動」，而是要打破學校的固有觀念和招標制度，是一件非常困難的事。

生產成本較高 難敵「價低者得」

他直言，環保校服的生產成本較高，因此售價會比一般校服略貴。兩者每件大約相差10多元，雖然並非天價，但這10多元，已經令環保校服無法通過學校的招標程序了，「香港的招標制度，很多時都奉行『價低者得』，學校亦一樣，這個亦是我們遇到的最大挑戰」。

不過，投身環保校服生產兩年多的Paul，就未至於心灰，「我會這樣說，本港有三分之一學校比較積極，校方覺得環保校服可讓學生切身實踐可持續發展理念；有三分之一採取觀望態度；有三分之一則比較保守。我相信學校只是需要更多時間去消化這個相對新的觀念。」

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第536期]

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