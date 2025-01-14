舊校服製生活小物 年長車衣工指導縫紉

校園工作坊不單附有講座，向學生解說永續發展的觀念，也找來退休或失業的年長車衣工人作導師，指導學生縫紉技巧。Emma解釋，希望讓同學認識更多香港昔日的製衣業歷史，「我們的長者導師，都是很樂於分享的，例如很多小朋友都是從他們口中才知道，今日商場和住宅林立的荃灣、新蒲崗，原來以前都是工業區，有很多製衣工廠的」。

雖然拯救校服並非一門能讓Emma賺大錢的生意，但她卻樂此不疲，「某次有名即將小學畢業的同學，用自己的舊校服，與家長合力改裝做出一個卡套和購物袋，完成後，他們感到很開心，因為覺得很有紀念價值。這些興奮的臉孔，就是我的推動力，一來我真的幫到減少浪費校服，二來也啟發到小朋友如何把一件物件，改造成另一件物件，達至循環再用」。

[Happy PaMa 教得樂 第536期]