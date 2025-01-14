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Happy PaMa 教得樂 第536期

Happy Pa Ma

舊校服製生活小物 年長車衣工指導縫紉

【明報專訊】小朋友在發育時期，每一、兩年就要換校服，於2021年成立的社企Dress Green，眼見在疫情停課期間，很多簇新的校服就這樣被丟掉，十分浪費，遂構想如何解決這方面的問題，「我們其中一個計劃，是與學校或家長教師會合作，由校方收集舊校服，部分合適的，會留起送給師弟師妹重用，質量較差或無人領取的校服，我們便會在工作坊中，與同學一起改裝升級，製成小物」，Dress Green創辦人余倩韻（Emma）說。

校園工作坊不單附有講座，向學生解說永續發展的觀念，也找來退休或失業的年長車衣工人作導師，指導學生縫紉技巧。Emma解釋，希望讓同學認識更多香港昔日的製衣業歷史，「我們的長者導師，都是很樂於分享的，例如很多小朋友都是從他們口中才知道，今日商場和住宅林立的荃灣、新蒲崗，原來以前都是工業區，有很多製衣工廠的」。

雖然拯救校服並非一門能讓Emma賺大錢的生意，但她卻樂此不疲，「某次有名即將小學畢業的同學，用自己的舊校服，與家長合力改裝做出一個卡套和購物袋，完成後，他們感到很開心，因為覺得很有紀念價值。這些興奮的臉孔，就是我的推動力，一來我真的幫到減少浪費校服，二來也啟發到小朋友如何把一件物件，改造成另一件物件，達至循環再用」。

[Happy PaMa 教得樂 第536期]

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