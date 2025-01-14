環保教育：工、商、校跨界合作 回收舊制服做新校服 傳遞環保知識

環保校服、有機耕種 實踐可持續理念

在剛過去的聖誕，天保民學校的多名學生，應恒基物業管理部邀請，出席「鋁罐」聖誕樹的亮燈儀式。當天，同學不單以自製環保結他獻奏聖誕樂曲，還齊齊穿上學校校慶紀念版外套，十分醒神。

同學身上的開胸長袖外套，以白色為主調，衣領、兩襟和衫腳綴以黑色的條子，左右口袋則各繡上「5」字，象徵天保民學校創校55周年。一件如此漂亮別致的校服外套，讓人完全想像不到，前身竟原來是恒基物業管理部的舊制服，校服供應商通過回收加工，把舊制服的物料重新轉為紗線，再化成天保民學校400名學生的新衣！

「我們將會在1月17日校慶當日，正式把冷衫（外套）派發到所有學生手裏。而這件環保校服，亦將會成為一個新媒介，讓教師去解釋給同學知道，什麼是可持續服裝。」天保民學校校長陳雅麗說。

天保民學校雖是一間特殊學校，但校方向來重視環保教育，同學對廢物分類回收、慳電節能等環保概念，並不陌生。近年，該校更成立「生態環境學習中心」，透過把學生午膳產生的廚餘轉化成肥料，讓同學作有機耕種，把環保知識學以致用。陳雅麗表示︰「在這個關乎全人類福祉的大是大非問題面前，即使我們的學生是智障，但我認為，他們都有權利去學習環保知識。况且，我們的同學都有一種『擇善固執』的特質，當他們認定一件事是正確的話，就會一生一世堅持去做。」

7000件舊制服 換來400件校服外套

說回這件環保校服，它的誕生，也標誌着工、商、校的跨界別合作，藉三方攜手，令地球資源循環利用，以減少碳排放。作為今次商、校之間的橋樑，ESG School HK是目前本港少數專門生產環保校服的校服供應商，雖然這個概念在校服界仍屬新鮮事，但其實創辦人陳偉彬（Paul）的家族，多年來一直替多個國際知名時尚品牌生產永續時裝，他認為現在是時候推展至學界。

提起「環保」與「校服」，或許不少家長會立時聯想起，即是讓孩子穿著二手校服，但其實這只是「轉手」再用，Paul所指的環保校服，是透過回收舊衣物，升級再造（upcycling）。以天保民學校的校慶紀念版外套為例，ESG School HK從恒基物業管理部取得7000件舊制服，經過6個步驟，先把舊制服作顏色和成分分類，挑選可回收的材料；繼而剪掉衣物上的鈕扣和接縫；再放入抗菌藥水機作抗菌處理及高溫乾衣；接着把材料放入碎料機搞碎；碎料後，再轉換成纖維；最後，就是把纖維製作成毛線去編織冷衫。

但何解7000件舊制服最終只換來400件外套呢？Paul解釋︰「因為今次要做白色冷衫，而這批舊制服又有不同顏色，所以我們只能挑選當中的白恤衫去做材料，而餘下的物料，稍後部分會用來做工業地氈，不會浪費的。」

環保衣料減少污染 提升校服質素

作為爸爸的Paul續指，無論從愛護地球還是衣物品質的角度來看，孩子都值得擁有一件環保校服。眾所周知，紡織業是全球第二大污染行業，僅次於石油業，衣服從無到有，每個工序，都威脅着地球及其資源。「傳統常用的製衣物料，是棉花和聚酯纖維（Polyester），做冷衫的，就多用亞加力（Acrylic）。由於種植棉花需要很多殺蟲劑，而在染色過程中，亦消耗大量染料和水；至於Polyester和Acrylic，兩者其實都是由石油提煉出來的塑膠化合物，用這些物料做校服，幾百年都不能分解，對地球造成很大的破壞」。

即使撇除環境生態等因素，Paul笑言，相信不少家長都跟他有同感，就是傳統校服幾十年來的質素都沒有提升，「我見到女兒的校服便『火滾』，質料差，不耐洗也不耐用，容易爛及爆線，且缺乏彈性」。相反，目前常用的環保衣料，品質高，他舉例︰「竹纖維布料，是很柔軟透氣的；由樹木纖維製成的萊賽爾（Lyocell），特點就是吸濕排汗；粟米纖維，好處則是不易褪色、不易起縐，能夠做出免燙的校服，就最受家長歡迎！」

陳雅麗也大讚環保校服外套質地舒適，「我一摸上手，便覺得跟孩子一般穿的寶藍色冷衫有很大分別，這件白色冷衫，質地很柔軟，但又不是軟身至『墜』下來那種，同學穿上去蠻挺身的，很好看」。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第536期]