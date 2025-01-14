客家菜×西式料理 演繹farm to table溫暖美味

1月初於谷埔李家大宅前院，展開了一場別開生面的中西晚宴。夕陽斜照，蘆葦作伴，享受客家菜與西式料理的碰撞與交流之味。曾於中式廚房工作的谷埔村長李木星，分享祖傳家常菜食譜，端上客家燜豬肉、客家釀豆卜、黃酒煮雞等。黃酒煮雞是客家婦女坐月子時的補身餸菜，李家以自家釀製的黃酒烹煮，甜味突出，卻沒有額外添加糖，據他說烹煮時間必須嚴謹控制，稍有差池，就會使酒變酸。

曾於藍帶國際學院修讀的廚師黃麗茵（Cam）以創意西式料理來回應客家料理，她活用后海灣的魚獲，還有河上鄉、荔枝窩和梅子林的農作物，探索本地食材的可能。前菜為西洋菜沙律，以河上鄉西洋菜代替火箭菜，取其辛香，配上藍芝士、洛神花蜜餞，淋上西洋菜蜜，酸甜開胃。她將在后海灣養殖的烏頭，煙熏後抹上楊桃醬，中和烏頭本身的泥味。這瓶來自蛤塘村的楊桃醬背後也有故事，村中育有多棵老楊桃樹，因無人打理愈長愈高，結出的楊桃因而較酸，難直接食用，於是製成果醬，以另一方式保留楊桃味道，意外發掘出食材的其他可能。不同食材配搭、烹調方式，提煉出本地食材的另類風味，最驚喜莫過於酸菜麵包，不止可配客家燜豬肉，就是單吃味道也很出色。Cam將李家醃製的酸菜結合意式麵包，帶微微鹹香的酸菜為煙韌麵包增添口感。吃完一口，味蕾突然遇上一絲甜味，那抹西洋菜蜜為麵包畫龍點睛，讓人回味無窮。

這頓鄉郊盛宴從黃昏吃到入夜，我們邊品嘗本地食材的滋味，邊了解食材如何來到餐桌，真正演繹了farm to table，也讓人深切體會食物從不止是填飽肚子，也在滋養心靈。