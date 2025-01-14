明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

旅遊

客家菜×西式料理 演繹farm to table溫暖美味

【明報專訊】谷埔村曾有大片農田，出產農作物自給自足，但隨着人口遷出，農地逐漸荒廢，昔日五穀豐登的光景不再，這何嘗不是本地農業發展的縮影？近年鄉村復育，不止保育鄉郊文化，亦助村民復耕農地，重新孕育本地食材，讓入口的每道味，更具在地風味，多添一點故事、一分溫度。

1月初於谷埔李家大宅前院，展開了一場別開生面的中西晚宴。夕陽斜照，蘆葦作伴，享受客家菜與西式料理的碰撞與交流之味。曾於中式廚房工作的谷埔村長李木星，分享祖傳家常菜食譜，端上客家燜豬肉、客家釀豆卜、黃酒煮雞等。黃酒煮雞是客家婦女坐月子時的補身餸菜，李家以自家釀製的黃酒烹煮，甜味突出，卻沒有額外添加糖，據他說烹煮時間必須嚴謹控制，稍有差池，就會使酒變酸。

曾於藍帶國際學院修讀的廚師黃麗茵（Cam）以創意西式料理來回應客家料理，她活用后海灣的魚獲，還有河上鄉、荔枝窩和梅子林的農作物，探索本地食材的可能。前菜為西洋菜沙律，以河上鄉西洋菜代替火箭菜，取其辛香，配上藍芝士、洛神花蜜餞，淋上西洋菜蜜，酸甜開胃。她將在后海灣養殖的烏頭，煙熏後抹上楊桃醬，中和烏頭本身的泥味。這瓶來自蛤塘村的楊桃醬背後也有故事，村中育有多棵老楊桃樹，因無人打理愈長愈高，結出的楊桃因而較酸，難直接食用，於是製成果醬，以另一方式保留楊桃味道，意外發掘出食材的其他可能。不同食材配搭、烹調方式，提煉出本地食材的另類風味，最驚喜莫過於酸菜麵包，不止可配客家燜豬肉，就是單吃味道也很出色。Cam將李家醃製的酸菜結合意式麵包，帶微微鹹香的酸菜為煙韌麵包增添口感。吃完一口，味蕾突然遇上一絲甜味，那抹西洋菜蜜為麵包畫龍點睛，讓人回味無窮。

這頓鄉郊盛宴從黃昏吃到入夜，我們邊品嘗本地食材的滋味，邊了解食材如何來到餐桌，真正演繹了farm to table，也讓人深切體會食物從不止是填飽肚子，也在滋養心靈。

上 / 下一篇新聞