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健康

養生帖：按穴防水腫輕鬆「飛」

【明報專訊】不少人趁假期乘飛機外遊，本是開心事，但久坐導致下肢水腫，卻令旅途大受影響。

飛機上高壓環境影響體內液體平衡，乘客坐在狹窄座位上，長時間保持固定姿勢，更可能導致部分靜脈受壓，血液回流不暢，出現下肢水腫。特別是患有靜脈血栓或靜脈曲張等血管疾病人群，飛行時下肢水腫的問題可能更嚴重。起飛前或飛行途中攝入過多鹽分和酒精，也可能增加水腫的風險。穿著緊身衣物或鞋子等更可能雪上加霜。

屈伸、墊高腿部 避高鹽飲食

為了緩解和預防乘飛機導致的下肢水腫，在飛行過程中適當起身走動，屈伸腿部或活動腳踝，盡量抬高或墊高腿部，穿著寬鬆衣物和舒適鞋子，避免高鹽飲食，都有助於改善血液回流，減輕水腫。

在飛機上按壓穴位也是預防和減輕水腫的好辦法。位於小腿內踝尖上三寸的三陰交穴，脛骨內側髁下凹陷處的陰陵泉穴，小腿外踝尖上八寸的豐隆穴，以及小腿後側腓腸肌兩肌腹與肌腱交角處的承山穴，打圈按揉這些穴位30下，有助於緩解下肢水腫。

中藥健脾益氣 祛濕消腫

中藥辨證治療水腫效果顯著，無慢性疾病者因久坐出現水腫，可用茯苓20克、白朮20克、扁豆30克、赤小豆30克、生薑5片、陳皮1片、紅棗10粒、鯉魚1條煲湯；氣虛者可加五指毛桃30克，煲1.5小時，再加少許鹽即成。起到健脾益氣、祛濕消腫的功效。

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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