口齒生香：定期洗牙清除牙齒黑斑

當不溶性鐵鹽沉積在牙齒上時，就會產生黑色牙漬。這是製造硫化氫的細菌與口水或牙肉中鐵質產生化學作用所導致。蛀牙通常會出現在咀嚼面、牙罅或難以觸及部位；而黑色牙漬則不同，它會沿着牙齒下半部形成黑色小點或線條。這種牙漬確切成因仍有爭議，有些人認為可能與細菌、飲食和牙齒護理等各種因素有關。

牙漬不會損害牙齒

如果孩子有黑色牙漬，家長先放心，研究顯示，有這種牙漬的兒童不太會有蛀牙的問題。因為這些細菌佔據在兒童的口腔微生物群內，令引致蛀牙的細菌較少。儘管牙漬看起來並不美觀，但它本身不會對牙齒造成損害。若家長不喜歡有牙漬外觀，只要找牙醫作簡單洗牙，就可以輕鬆解決問題。雖然黑色牙漬過了不久很大可能會在牙面重現，但定期帶小朋友去清除牙漬相較為小朋友補牙、杜牙根容易得多。

家長也可從幾個方向想想小朋友有黑色牙漬的原因：

1. 牙膏：天然牙膏可能缺乏有效去除牙漬所需的磨砂和清潔劑；可考慮改用常見含氟的牙膏，有助去除牙漬

2. 清潔：8歲以下兒童的手部靈巧度可能尚未完全發展，致難徹底清潔牙齒，家長必須監督及協助孩子刷牙，以防止牙菌斑（無論是否帶有致牙漬的細菌）長時間累積

3. 飲食：食用蘋果和梨等水果雖然有益健康，但也會令牙齒染色；針對這個問題，可以將這些水果納入正餐，減少當零食吃的次數，也可以鼓勵孩子在吃完水果後用水漱口，以減少對牙齒的影響

4. 家人：如果你或其他家人也有類似牙漬問題，可能會透過共用餐具或親嘴等日常習慣傳播口腔細菌；可以考慮是否能從這些習慣方面着手，防止或減少垂直傳播

文：林珮盈（香港大學牙醫學院兒童齒科臨牀助理教授）