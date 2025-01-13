風濕？勞損？ 腰痛緝兇 對症下藥

內服或外敷中藥、塗藥油藥酒、針刺、拔罐、艾灸、推拿按摩、手法復位等都是中醫治療腰痛的常用有效手段。但這麼多治療方式擺在患者眼前，常令他們不知所措：到底應該選用哪一種治療方法才合適。腰痛的治療方式五花八門，各有特色，也有各自的適應症。當然，在療法的選擇上，考慮到醫者的專長及經驗亦十分重要。

風寒濕邪 中藥內服外敷

風寒濕邪侵襲是腰痛的常見原因，吹風、受寒、淋雨，或天氣潮濕、「翻風落雨」等環境因素刺激身體，病邪停駐經絡，妨礙氣血運行，可導致「不通則痛」。風寒濕痹的特點是病情易隨天氣、環境改變誘發。風痹者痛處游走不定；寒痹者痛處固定，每當遇寒、久坐久臥時容易發作；濕痹者常在陰雨天時出現症狀，多呈痠痛伴隨重墜感。

治療風寒濕邪引起的腰痛首選藥物治療，通過內服中藥祛風、驅寒、除濕，消除病因，通絡宣痹，常用包括獨活、秦艽、防風、威靈仙、桑枝、桂枝等有祛風濕、舒筋活絡功能的藥物。患者亦可將上述祛風濕藥煎成藥液浸洗或熱敷患處，也有紓緩痹痛的功效。

筋肌勞損 針灸拔罐推拿通筋絡

因勞損引起的腰痛，常發生在腰部下段，如第四、五節腰椎及骶椎附近，也可牽連臀部和下肢。患者多有操勞過度的病史，如反覆彎腰勞動、長期姿勢不良等，由於過度或不正當使用腰部以致筋肌勞損，症狀可反覆發作，遇勞即發。常見症狀包括腰部繃緊、牽拉痛，在活動勞作時不適加劇，休息後可稍為紓緩。檢查時可發現腰部繃緊，觸診可摸到壓痛區域，功能障礙相對不顯著。

由於勞損引致的局部腰痛，病機與內臟失調的關係一般較小，通常會採用局部治療減輕不適，促進康復。醫者可根據病灶所在，於腰部患處施針、溫灸、拔罐、推拿等，以理順筋絡、消除疲勞，常用包括腎俞、氣海俞、腰夾脊、秩邊、環跳等位於腰骶及臀部的近部穴位。如積勞日久以致經絡瘀滯不通者，可輔以艾灸或熱敷溫經通絡。拔罐的作用主要是通過吸力促進血液循環，行氣活血。推拿手法的主要作用為直接理筋，消除肌肉繃緊痙攣，刺激軟組織血液循環，可輔以外塗藥油以增進效果，有需要時可針對關節錯位作手法復位。

急性受傷 冷敷減腫脹疼痛

急性腰傷通常有可以追溯的受傷史，如在彎腰提重物時突然閃腰、跌倒，運動時突然扭傷等；腰痛的發作一般在受傷後即時出現，除疼痛明顯外，患處或見腫脹、瘀青，患者通常都伴有一定程度的功能障礙。以中醫理解，急性受傷多見氣血瘀滯，治療首重減輕腫脹出血，其次可從行氣活血方面出發，消腫止痛，減輕炎症，促進傷患修復。在急性腰傷的首兩三天，建議冷敷以減輕腫脹疼痛，不宜熱敷，也不宜強力推拿按摩，以免過分刺激患處。待傷患處狀况基本穩定，則可透過藥物、針灸、推拿、熱敷等改善氣血運行，幫助復健。如腰傷後持續劇痛不止，外觀有明顯畸形，出現嚴重功能障礙如無法行走，甚至在受傷後下肢麻木癱瘓、無法大小二便或失禁，則提示病情嚴重，切勿輕視，必須通過檢查或拍片釐清病因，及時對症治療。

急性腰傷如處理不妥，可留後遺症，變成舊患。故受傷後即使疼痛已經緩解，活動功能開始恢復，患者仍需注意多做功能鍛煉和伸展動作，避免吹風受寒，以作鞏固。

腎氣不足腰痠腿軟 壯腰強肌

中醫理論認為「腰為腎之府」，腎氣不足可致腰部痠軟乏力，患者易腰痠腿軟，站久了想坐，坐久了想臥，有時甚至因突然腳軟而失平衡跌倒；此外還可見精神不振、頭暈眼花、耳鳴耳聾、夜尿清長等，腎陽虛者可見腰以下冰冷不溫。這類體虛患者在調治上宜壯腰補腎，常用中藥如續斷、杜仲、巴戟天、桑寄生、雞血藤、懷牛膝等，可配合熱敷或溫灸，再加運動鍛煉如仰臥起坐、拱橋運動等強化腰部肌肉。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

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