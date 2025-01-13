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俠醫仁心：以身作則

【明報專訊】「院長，為什麼星期日會碰到你在威爾斯醫院帶巡房？難道院長的工作還不夠繁忙嗎？」一名共事多年的外科醫生好奇地問，我只好苦笑地說：「公立醫院人手不足當然是理由之一，我希望出點力紓緩前線醫生的壓力，同時亦能以身作則！」

當上院長後24小時實在不夠用，醫學院的行政工作和人事繁忙，既要和團隊規劃未來方向，更要落實多項發展方案，教學和科研的時間自然減少，但我卻堅持保留一點時間繼續臨牀治病工作，希望把自己多年來累積的經驗和後輩分享！現代科技令知識唾手可得，但臨牀經驗卻要靠「身教」才能薪火相傳。

著名約翰霍普金斯醫院（Johns Hopkins Hospital）創始教授威廉．奧斯勒（Professor William Osler）是臨牀教學的先驅。他的名句之一是「每個病人都是醫生的老師」！30多年前我還是醫學生時，察覺讀醫最難就是從基本醫學轉到臨牀期，因過去多年學習的知識都能在書本上找到，博覽群書或精讀秘笈因人而異，但到了臨牀期時學習着重實踐，從病人身上學習便成為滿師的重要元素，巡房和門診更是實習的重要環節！

「巡房」（ward round）文化始於19世紀末，亦是由Professor Osler提倡，希望能正確傳授治病的經驗予下一代，而他認為最好的教學方法就是在病人前和年輕醫生討論病情。以醫療服務為重的醫生可能認為小組巡房比較有效率，教學亦未必要在一大班醫生面前，但從我個人經驗分享，學生時期在上消化道外科跟巡房時，已被委派照顧數名病人，學生如實習醫生般要在巡房時簡報病情，被教授問到鴉雀無聲而受教的醫學經驗，至今仍然歷歷在目，畢生受用！

醫病也醫人 顧及病者及家屬需要

最近帶學生看上消化道癌症門診時，一名兒子帶着患食道癌的老父，一進來便急切地希望聽到病情和醫治方法。我看畢電腦病歷和掃描影像照片後判斷，病人需要接受手術前的電療和化療。當我詳細地解釋病情和治療方法後，兒子緊張地說：「醫生，能否幫我父親看看電腦掃描片？這些照片是我今天一早趕到私家診斷中心取得的！」我拿起電腦掃描片再仔細地看一次後道：「這掃描結果和我的治療方法脗合，不用擔心！」這對父子安心地步出門診後，一名學生好奇地問：「教授，明明剛才你已在電腦上把影像和報告仔細地看過，為什麼仍要在兒子面前再度看掃描片？」我笑着說：「作為醫生，我們大部分時間都太集中於診斷和治療疾病中。但不要忘記，醫病的同時也要醫人，更要顧及病者及家人的需要。治療要成功，必須把患者和家人連成一線，兒子不知我已看過掃描片，我大可告訴他我在電腦上已看過了，但考慮到他辛苦地拿着掃描片來看病、期望能讓醫生看後為父親準確斷症的心情，在他和爸爸面前再仔細地看掃描片，能給予病人和家人信心，同時肯定兒子的努力沒有白費！對病人和家人的同理心正是醫生和人工智能的最大分別！」

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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[健康]

相關字詞﹕趙偉仁 中大醫學院 醫學生 健康 俠醫仁心

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