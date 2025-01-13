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健康

睡眠窒息次數減 免扎醒 戴呼吸機 不做轟炸機

【明報專訊】智能手表標榜監察健康功能愈來愈多，有些更聲稱可偵測睡眠窒息症。但若鼻鼾聲如轟炸機，徹夜反覆「扎醒」，日間精神委靡，毋須智能手表都應懷疑是睡眠窒息症。

明明使用睡眠呼吸機可改善睡眠質素，患者為何卻步？傳聞它會引致口乾、鼻乾，甚至谷出一肚氣，有何解決方法？過來人分享，初期使用的確不習慣，但堅持用呼吸機後，睡眠窒息次數大幅回落，夜間有覺好瞓，日間精神奕奕，枕邊人不再投訴受鼻鼾轟炸。

個案：戴機1周適應

「（以前）去旅行或家中睡覺，太太或同房朋友都說我鼻鼾很厲害，整晚像轟炸機一樣，令他們無法入睡。我以為是因為自己張開嘴睡覺，打鼻鼾而已，完全不為意是睡眠窒息症。」61歲的黃寶賢，患有高血壓，兩三年前接受「通波仔」手術後，醫生見他肥胖，建議做睡眠測試，診斷出嚴重睡眠窒息症，每小時窒息39次，需要使用睡眠呼吸機。他在醫生建議下購入定壓呼吸機，「頭幾日不習慣，太多風噴入鼻，好似『吸唔切』，一星期後慢慢適應下來，睡眠時呼吸暢順許多」。

用呼吸機後不久，太太反映他入睡時合上嘴巴，已完全沒鼻鼾。隔一段時間覆診再做測試，「報告指從每小時窒息39次跌到1次，你想想差距有多大，怎會不用！」黃寶賢說，不止客觀數字顯示有改善，他亦感覺到睡眠質素提升。「以前會半夜扎醒，日間坐定定就會打盹，但現在完全不會，一覺睡天光，而且日間很精神，要找事情做！」使用呼吸機兩年，他指明顯感受到好處，目前沒有太大不便，僅有時醒來會口乾。

空氣輸入呼吸道 氣壓將舌頭前頂

睡眠窒息症是常見都市病，分為阻塞性、中樞性及混合性，以阻塞性最為常見。患者入睡時舌頭、咽喉等軟組織隨着全身肌肉一併放鬆，向後墜而阻塞呼吸道，引起短暫窒息，患者因血含氧量下降而頻繁醒來，不止睡眠質素大受影響，還會增加高血壓、心臟病等風險。

治療阻塞性睡眠窒息症，大部分患者可透過使用睡眠呼吸機，降低窒息次數。中大內科及藥物治療學系系主任、何善衡睡眠窒息治療中心主任許樹昌解釋，睡眠呼吸機將空氣經鼻罩或面罩輸入上呼吸道，藉氣壓將舌頭向前頂，保持呼吸道暢通。

自動機按呼吸阻力調氣壓

睡眠呼吸機分為定壓機與自動機，許解釋，定壓機輸出固定度數的氣壓，「有些人95%時間用同一度數氣壓已足以應付，就可使用定壓機，好處是價錢較便宜」。自動機則能按照患者情况調整氣壓，「每5下呼吸，系統會計算呼吸阻力，自行加壓或減壓」。比如側睡時，因呼吸道被堵塞的情况減輕，氣壓會降低；而仰睡時呼吸道易被堵塞，或者進入快速眼動睡眠階段時，大部分肌肉處於放鬆狀態，氣壓都會調高。另外當患者體重改變，自動機都會自行調節氣壓。不過，自動機價格較高。

親身試用選罩 免漏氣增不適

許提醒，呼吸機以外，「最重要是選擇面罩或鼻罩，萬一不適合，不斷漏氣，就會增加使用時的不適」。市面上有不同類型、材質、設計的面罩和鼻罩，患者需親身試用，找出最適合面形及使用習慣的款式。

鼻罩覆蓋整個鼻子，適合大部分人士。面罩同時覆蓋口鼻，適合習慣開口呼吸的患者，如慢阻病患者會經常喘氣，需開口呼吸；又或鼻敏感患者，鼻內可能有瘜肉，用鼻呼吸阻力大，會多用口呼吸。不過，面罩較重，轉身時容易移位、漏氣；一旦漏氣，自動機就會加壓，若用定壓機就會不夠氣壓，「因此盡可能都用一般鼻罩」。至於長期鼻敏感患者可先用面罩，同步控制鼻敏感，待患者可用鼻呼吸時就轉用鼻罩。若認為鼻罩較侷促，入鼻孔式鼻罩（nasal pillow）會較輕巧，「但未必適合鼻敏感患者，因空氣直接吹入鼻腔，容易吹走鼻黏膜水分，刺激更多分泌物，更易鼻塞」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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