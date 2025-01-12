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無定向學堂：電競台上玩EXCEL 玩到世界級！

【明報專訊】不知何時開始，懂得用微軟的試算表軟體Microsoft Excel變成辦公室生存技能。Excel的函數公式可篩選和運算大量數據，從金錢管理到數據分析均十分便利。除了工作應用，你可知Excel也可以「玩」？Microsoft Excel World Championship（微軟Excel世界錦標賽，MEWC）去年12月在拉斯維加斯落幕，勝出者為財務顧問公司Operis模型開發總監Michael Jarman，此前的2021至2023年3屆比賽，均由澳洲的香港移民後代魏天培蟬聯。記者請來魏天培解構什麼是MEWC，細說Excel不一樣的玩法。

世界級競賽 30分鐘決勝負

微軟Excel世界錦標賽顧名思義是一項考驗參賽者運用Excel的電競比賽，這項錦標賽獲微軟公司支持，由金融建模世界盃（Financial Modeling World Cup）的團隊舉辦。賽事包括一系列資格賽、線上附加賽及現場決賽，參賽者在限時30分鐘內運用Excel完成不同遊戲任務，最終篩出24名選手出戰決賽。比賽題目分7個等級及額外加分題，每5分鐘淘汰排行榜最後一名參賽者，直至參賽者剩下3人，再按分數排名次。

去年MEWC決賽以多人角色扮演遊戲《魔獸世界》出題，要參賽者模擬管理一支《魔獸世界》隊伍，並擊敗敵人完成任務。魏天培憶述他須使用Excel即時計算角色經驗值、裝備數值和傷害等，「像是問你要多少經驗值才能升到遊戲等級40，始終Excel（的應用）比較傾向數學性質，所以我們多數計算的都是數學問題」。

魏天培本身是精算師，工作需要使用Excel，「其實每日都會用Excel，同事都知我用得不錯」。他說平日用Excel大多計算財務報表的數據，甚為枯燥乏味，MEWC考驗的Excel運用與其工作無太大關係，題目或關於卡牌遊戲，或關於國際象棋，講求參賽者的邏輯反應，更具趣味。

MEWC 2023年決賽則以多人遊戲《星戰前夜》為主題，要參賽者用Excel計算「太空艦隊」的市值和用鈦建造太空船的費用等。《星戰前夜》這遊戲設定於太空，玩家操控的角色可駕駛自行改造的太空船在各大行星系穿梭。魏天培笑言MEWC的考題既不需要金融知識，也不需要遊戲知識，「不需要（懂得玩遊戲），它會解釋這個遊戲如何運作，如果你玩過或許有些幫助，但其實沒太大影響，它會改變本身的遊戲玩法」。

操歷年比賽題目 觀察題型

題目分7級，愈高等級的題目難度愈高，答對獲得的分數相應增加，魏天培稱參賽者一般只能做到第4級的題目，「多數人不能完成所有題目，後面3個難度我們（參賽者）幾乎不會碰，我們有嘗試做第5級，但每個人都錯了」。他續說參賽可選擇先做高難度題目以獲較多積分，惟它們的解法大多建基於前面問題的答案，「你還沒做完level 5，去做level 6也是白費力氣」。這也解釋為何他在前年MEWC決賽的第5級題目前停下來，並非他自以為穩操勝券，而是他「很有把握我做到第4級題目就不能再做下去了，我知道我不夠時間完成」。

既然MEWC的Excel應用有別於魏天培的日常工作內容，不止講求數學運算，那麼他如何練習？魏天培說他會操練歷年比賽題目，「像讀書時期做past paper般練習」。他從中觀察到部分題型如地圖題和卡牌題不時出現，「但不會一模一樣」；他亦留意到部分Excel函數公式適用於不同問題的解法，「我用得最多就是INDEX和MATCH這兩個。如果你有一個列表，想搜尋某一行、某一列，用INDEX加MATCH就很有效，好多問題似乎需要用這個（函數公式）」。

Excel函數應用例子

INDEX和MATCH

INDEX根據欄和列的號碼，檢索該特定位置的值，MATCH則搜尋儲存格中的指定項目，可理解為檢索目的。在Excel使用INDEX的語法為：INDEX(array陣列, row_num列的號碼, [column_num]欄的號碼)；MATCH的語法則為MATCH(lookup_value要搜尋的值, lookup_array要搜尋的陣列或範圍, [match_type]引數)。

混合INDEX和MATCH兩者使用可找到表格中某項內容的具體位置，並獲取它的值。

魏天培配合INDEX和MATCH使用，解答MEWC決賽第3級20道題目：

參賽者須組建太空艦隊，每道題提供組成艦隊的不同佈局，以及建造太空船的各種礦物過去實際價格，參賽者要運算各太空艦隊在指定日子的市值。

所用語法：=INDEX(建造太空船的礦物所需量列表,MATCH(指定太空船的儲存格,主要太空船類型列表,0),MATCH(礦物種類列,建造太空船的礦物用量列表,0)*需建造的太空船數量

魏天培以此公式算出各礦物原料用量後，再利用SUM函數計出所有原料用量的總和，並乘以礦物在特定日子的價格及1.1倍的價格加幅，取近似值至百萬位得出答案。

XLOOKUP

無論數據處於哪裏，用XLOOKUP函數都可在Excel表格中的一欄尋找搜索字詞，從該搜索字詞的同一列、另一欄傳回結果，例如可根據員工編號搜尋對應的員工名字和部門。

在Excel使用XLOOKUP的語法為：=XLOOKUP(lookup_value 要搜尋的值, lookup_array要搜尋的陣列或範圍, return_array要傳回數據的陣列或範圍)

魏天培應用XLOOKUP，解答MEWC決賽第1級的問題：

由於遊戲內外發生事件，建造太空船的礦物價格容易在短時間內波動高達50%，問題將提供須建造的太空船名字及鈦的不同價值，參賽者須計算造船所需的鈦成本。

所用語法：=ROUND(XLOOKUP(太空船類型列表的欄, 鈦用量的欄)*鈦價格 /1000）

不斷學習Excel新功能 向高手偷師

看魏天培的示範和比賽片段，他熟練地在Excel表格的幾個工作表頁面切換，將儲存格的內容copy and paste，處理得井井有條。記者好奇問魏天培如何在複雜的數據和文字中保持清醒，他說會先判斷題目難度，難度較高的他會另設新頁面運算，「難一點的可能要用很多公式，我便在另一個頁面做，將公式設定好，改一改題目編號，就可以自動重新計算其餘題目」，就如做數學題那樣先思考題目解法，再寫出來。

見魏天培在Excel輸入公式的手速不俗，再問他是否捕捉到題目關鍵字詞，便可即時判別出對應公式，魏說：「也不是看到哪些字詞出現。」只是他做慣了，自然認得哪類題型能套用哪些公式。不過Excel的函數時有變更，魏天培說他正不斷學習如何運用Excel的新功能去解比賽問題。例如Excel這4年間推出不少「動態陣列（Dynamic Array）」類別的函數，可直接將同一條公式套用於多個儲存格運算，省卻重新設定儲存格列和欄的步驟。他續說，他從比賽對手Diarmuid Early的YouTube頻道學習了不少高深的Excel技巧，例如如何使用LAMBDA函數來自訂可重複使用的函數，還有用SCAN和REDUCE函數將一個陣列的儲存格整合在一個儲存格內。Diarmuid Early的無私分享讓魏天培獲益良多，魏不禁感慨整個Excel圈子十分和諧。

魏天培連奪3屆MEWC冠軍，獲「殲滅者（the Annihilator）」的綽號後，去年在決賽中排行第4，魏表示贏了3次已很滿足，「有一兩次我是有丁點幸運（成分），我早預料不會每次都贏，其他參賽者都很厲害」。MEWC舉辦了4年，算是新興賽事，一般人對Excel的認識只限於工作應用，不曾想「Excel可以是玩的工具」，魏坦言他初時也只當成一個興趣，但隨時間推移，他愈來愈認真對待，「始終它（的比賽得勝者）也叫世界冠軍」。對魏天培而言，Excel除了數學運算，還可以整理行程和時間表，以及財務管理，是一個靈活的軟件。上文提及的Excel功能，你又識用否？

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 受訪者提供、網上影片截圖

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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