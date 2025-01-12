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盤中食事：意式三杯雞髀菇——知行不可分作兩事

【明報專訊】上期本欄說到在香港讀「齋校」的中學回憶，刊出後就發生了台灣著名傳統男校建國中學（建中）校友會晚宴的厭女菜單事件。每道菜式被年近五旬、自以為幽默的大叔取了意淫女性的菜名，像「香鮑佐蘿莉」、「花臂鹹豬手」、「韓國妹子軟綿綿」等。風波鬧大了，社會輿論還在熱烈批評之際，一群建中學生故意在網上發照片「支持」捲入冷處理性侵醜聞的連鎖快餐店，寫道：「考完段考就要來點麥當勞，沒有女權的世界真好。」好些舊生仍在辯稱菜單是男生間私下的玩笑，隔了30多屆的年輕學弟們一下子就躍至被女權「逼害」的對立面，肆意宣泄仇女情緒。

意淫菜單響性平警號

有台灣網民慨嘆建中的連串事件反映當前性別平等教育的不足，也有討論男女校和男／女校的「齋校」對性別觀念之影響，甚至認為因為部分男性對女性不尊重，「齋校」更能保障女學生，肯定了「齋校」存在的必要。就此，亦有人比較當地另一所著名傳統女校台北市立第一女子高級中學（北一女）的校友會晚宴菜單，平實的菜名沒有嘲弄任何人，也沒有像建中晚宴般立起女學生的人形立牌，並對立牌擺出不雅姿勢拍照。

極端發展深化刻板印象

平心而論，不應該一竹篙打一船人，很難就一兩起事件，評定男校制度是否加劇對性別不平等的想法。但可以推論的是，女性自出生以來，承受父權中不同程度的騷擾和壓迫，即使在相對進步的文化中，仍然相對男性弱勢，因此在女校環境中，女性較易練就出較平等的性別分工和觀念。反觀男校則較易發展成另一個極端，當一群男生在成長期間為了得到同儕認同，或會深化某些陽剛特質和刻板印象。這使人想起兩年前的電影《Barbie芭比》，戲中翻轉了一貫的性別權力關係，原被女性邊緣化的Ken，在接觸到父權主義後對女性的壓迫，其所作所為剛好能對照現今的厭女心態，為何沒有走向更平等多元的社會模式。當女性及性小眾主張平權之際，異性戀男性屬原先擁有較多權力的一方，因此較易着眼於自己失去的部分，很難同理女性及性小眾身處被剝削的處境，甚至不少女性及性小眾都不自覺地內化了父權的思想，施行性騷擾或歧視言論，像香港近日有餐廳女員工投訴被女上司取綽號「大波蓮」，感到受辱。

普世價值與現實落差

對建中第46屆校友鬧出這事件，我不覺得意外，因為當年大學班上有建中及北一女畢業的同學，而兩人待人接物的方式，或多或少反映了高中時期的成長環境。「知者行之始，行者知之成。聖學只一個功夫，知行不可分作兩事。」這些年的感悟是，一些想得理所當然的普世價值，在現實生活中仍一定程度落差，特別看到近年不少韓國社會事件的仇女情緒。韓國作為亞洲地區中，較早修法保障女性權益的地區，即使表面教育和法例如何完善，實際行為沒有跟上也是徒勞，只是用理想主義描繪的烏托邦。理念上不斷宣揚性別平等，不代表閱聽人會接收到這些觀念，知識和行為當中的距離遠比想像中大，甚至惹來反效果，例如歐美等地需要記着各人自己定義的代名詞（pronoun），被指是矯枉過正。

日常用語隱含歧視

經年累月浸淫在父權意識下的語言也是一種慢性毒藥，像談及「兩性」就把性別塑造成二元對立，而現在性別光譜超出男／女的二分法，卻無法好好地用三言兩語在日常對話中釐清各種性別的本質，這是「知」卻「行」難的困局。在台灣有些涉歧視的名詞已被提倡正名，但習慣難以改變。像香港的唐生菜在台灣俗稱為「大陸妹」，台灣作家曹銘宗在《蚵仔煎的身世：台灣食物名小考》一書指出，台語萵苣與「妹仔菜」發音類近，故把從中國大陸引入的品種稱為「大陸妹」。在2017年已有台灣大學生和學者倡議，除去蔬菜名稱隱含對大陸女性貶意的聯想，翌年也獲行政院農業委員會官方回應，把「大陸妹」正名為福山萵苣或大陸A菜，但多年下來，坊間仍慣常使用舊稱。

語言深植思考模式

在陳玉箴所著的《台灣菜的文化史》一書中，提及戰後初期的台灣報章，以「台灣菜」一詞取代富日本殖民色彩的「台灣料理」，在1970年代起「台菜／台灣菜」以被媒體及官方介紹中廣泛使用。大眾媒介複誦語言成咒，深植人的思考模式——過往作為新聞編輯，前輩教起標題時，往往強調一些刻板的性別形象，近年這風氣漸緩，會採用較中性的字眼；又如各地的影視節目多了不少多元性別的題材，部分選美節目開放予各式身形的人參加。不少台灣綜藝節目追求「做效果」，這是一種承襲了日式講「段子」的模式，在話題的拋接之間製造某種幽默感，現時不少年輕一輩認為這套路很老派。在這回台灣性平風波下，一名北一女的學生在網上控訴，指台灣知名節目主持人曾國城於綜藝節目上調侃其身形肥胖，事件除了反映主持人個人修養問題，也應反思為何羞辱身形會是一個搞笑題材。想當年香港人取笑過欣宜，如今是姜濤，笑人肥表面看似殺傷力不大，直觀上又易獲共鳴，但其實肥妹肥婆肥仔肥佬排骨仔，這些主流審美標準以外的稱呼，是透過標籤身材貶低或否定一個人的價值。

三杯料理起源

台灣菜是個複雜的構成，BBC曾有專題探討台菜背後隱含的身分認同。隨國民黨遷台帶來大陸各地的外省菜式，現廣受旅客喜愛的夜市小吃，均難以客觀定義為台菜。像三杯雞這道在台灣以外地區常見的台菜菜式，身世也眾說紛紜。台灣學者郭忠豪在2020年發表的論文〈傳說與滋味：追尋臺灣「三杯雞」菜餚之演變〉指出，考據史料後，三杯雞出自江西、山東或北方菜系的說法有待商榷，認為南宋末年文天祥在獄中吃到的版本是穿鑿附會的可能較高。研究指，三杯雞最初在台灣南部鄉下口耳相傳，沒有具體撰述，在訪談多名當地資深廚師及餐飲業界人士後，郭忠豪認為三杯雞是源自乾式麻油雞做法，以及為了節儉，延長雞肉的食用保存期限而衍生的菜式，這兩種說法較可信。

靈魂味道金不換

文章梳理「三杯」不限於烹調雞肉，嘉義、屏東的餐館有三杯田鼠，桃園有三杯「龍尾」（豬尾），埔里有三杯鰻魚等，三杯茄子、菇類也是家常菜。「三杯」指三份等比例的調味料，包括一杯豉油、一杯米酒、一杯麻油，而1980年代起的食譜，記載會加入九層塔（金不換）。現時三杯菜式調整了口味，不再固守等量原則，但依然以豉油、米酒、麻油和九層塔為核心，而金不換味道的強烈色彩，更比豉油、麻油更令人深刻。此外，一般做法會用麻油煸香薑蒜，以砂糖增添焦糖色和香氣。 除了三杯雞，台灣小吃鹽酥雞也有金不換的身影，有陣子金不換失收，鹽酥雞店考量成本不再附金不換，不少人嘆鹽酥雞少了一味。台南有一家早餐店的招牌菜是九層塔蛋餅，這是不常見的組合，配上偏甜的醬油膏，卻美味得令人難忘。

青醬實驗

金不換在台灣稱作九層塔（Thai basil，泰文轉寫horapha），是其中一個羅勒品種，而西餐中常用的是甜羅勒（Sweet basil）。香港的泰菜常用到金不換，但其實正宗泰菜較常用的是的另一種羅勒——「打拋葉」，屬聖羅勒（Holy basil，泰文轉寫kaphrao），在越南菜中才較常用到金不換。3種羅勒味道與外觀都有明顯分別，當中以金不換味道最為強烈。按着台灣名廚詹姆士的做法，雞髀菇（杏鮑菇）切成帶子狀，畫上十字紋。買了一罐羅勒青醬，加些白酒想做一個意式版本，改用牛油煎香，帶出菇的鮮味。這食譜可以沒了青醬和甜羅勒，但沒了金不換真的失彩，所以又加了些金不換。港式料理鮮有用到金不換入饌，因此在香港要購買金不換也不易，一般可到泰國舖、印尼舖等販售東南亞商品的店舖，大多是一紮10元。特地跑到灣仔的泰國舖買了些金不換，剩下的不易保存，用了白芝麻，加上隨意的麻油和橄欖油比例，打成帶點三杯特式的青醬，草腥味較甜羅勒濃烈，又是一個有趣的實驗。

三杯這概念也很有趣，聯想到「公平正義」中絕對平等與相對平等的爭論，這也是性別平權中常會討論的議題，或許現實也在等一種像金不換的佐料，緩釋這些看似對立的紛爭，成為更被廣為接納的家常味。

意式三杯雞髀菇。食譜

【材料】

‧雞髀菇……3個

‧牛油……10克

‧蒜蓉……1茶匙

‧糖……1茶匙

‧豉油……半湯匙

‧白酒……2湯匙

‧麻油……半湯匙

‧黑胡椒……少許

‧意式羅勒青醬……半湯匙

‧金不換……適量

‧白芝麻……少許（可略）

‧意式羊奶芝士（Pecorino romano）……少許（可略）

【做法】

1.雞髀菇用濕的廚房紙拭淨後切片，兩面𠝹十字花紋

2.用牛油煎至金黃，依次序下蒜蓉、糖

3.下豉油和白酒，收乾後，加入黑胡椒、羅勒青醬拌炒

4.轉細火加入金不換和麻油拌炒，上碟後可加少許羊奶芝士碎和白芝麻

金不換青醬。食譜

【材料】

‧金不換葉……50克

‧白芝麻……4湯匙

‧蒜蓉……2茶匙

‧橄欖油/麻油……60毫升

‧鹽……半茶匙

‧糖……半茶匙

‧檸檬汁……2湯匙

‧意式羊奶芝士碎……20克（可略）

【做法】

1.金不換葉洗淨，晾乾水分。把白芝麻用細火炒香磨碎

2.將全部材料放攪拌機攪成醬，存放在已消毒的玻璃樽內，再額外倒入一層橄欖油

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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