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2025年1月12日星期日
星期日生活
星期日生活
周日話題：洛杉磯災難級大火
編者話：後知後覺
洛杉磯山火片段
星期日現場：「中式咖啡」襲港
周日話題：粵語流行曲75年誰主風雲？
風山誌：放手，不放棄
周日話題：歐美右翼的Sugar Daddy——馬斯克和國際金權右翼的時代
老少女之麻糬周記！
無名周記：夢醒時分
誰人日記：3隻公仔
開門讀書：獄中書
Short D：（三十二）：我與我周旋久
五音筆傳：為什麼你不應該 只聽廣東歌
#062 金魚囝
放心寫作：#118 大人有比天空更寬闊的……
讀者來信：與孩子們一起飛得很高很遠
阿貓阿狗：#259 蛇故（二）
move chic, movie style：《魷魚遊戲2》：結局一集，好蠢
論語‧電影：本土觀眾 灣區觀眾 華語觀眾 世界觀眾？
家明雜感：《二號陪審員》 伊士活真的退休了？
影片簡評
單元連載：香港書129
星期日文學‧珍品、商品、作品：劉以鬯《郵票》
{中樂達人}陳子晉 《破．地獄》傳唱南音 廣東傳統音樂煥生機
盤中食事：意式三杯雞髀菇——知行不可分作兩事
無定向學堂：電競台上玩EXCEL 玩到世界級！
社會實驗：讀劇《承諾》 聽巴勒斯坦藝術家 戰火下堅持藝術
ways of seeing：跳出批判 思考小世界運行 十方之地回歸電影語言
未來城市：AI預測學童自殺？ 機器輔助難替日常關懷
誰人日記：3隻公仔
【明報專訊】新年約了一班大學朋友吃羊腩煲，其中一個就是要我到英國幫她買Jellycat的那位。我們其他幾個人問她，究竟為什麼要買那幾隻Jellycat，她反一反白眼：「得意囉！」
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周日話題：洛杉磯災難級大火
編者話：後知後覺
洛杉磯山火片段
星期日現場：「中式咖啡」襲港
周日話題：粵語流行曲75年誰主風雲？
風山誌：放手，不放棄
周日話題：歐美右翼的Sugar Daddy——馬斯克和國際金權右翼的時代
老少女之麻糬周記！
無名周記：夢醒時分
誰人日記：3隻公仔
開門讀書：獄中書
Short D：（三十二）：我與我周旋久
五音筆傳：為什麼你不應該 只聽廣東歌
#062 金魚囝
放心寫作：#118 大人有比天空更寬闊的……
讀者來信：與孩子們一起飛得很高很遠
阿貓阿狗：#259 蛇故（二）
move chic, movie style：《魷魚遊戲2》：結局一集，好蠢
論語‧電影：本土觀眾 灣區觀眾 華語觀眾 世界觀眾？
家明雜感：《二號陪審員》 伊士活真的退休了？
影片簡評
單元連載：香港書129
星期日文學‧珍品、商品、作品：劉以鬯《郵票》
{中樂達人}陳子晉 《破．地獄》傳唱南音 廣東傳統音樂煥生機
盤中食事：意式三杯雞髀菇——知行不可分作兩事
無定向學堂：電競台上玩EXCEL 玩到世界級！
社會實驗：讀劇《承諾》 聽巴勒斯坦藝術家 戰火下堅持藝術
ways of seeing：跳出批判 思考小世界運行 十方之地回歸電影語言
未來城市：AI預測學童自殺？ 機器輔助難替日常關懷
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