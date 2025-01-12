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周日話題：粵語流行曲75年誰主風雲？

【明報專訊】香港粵語流行曲源於20世紀初的粵曲和粵劇唱腔，到了1950年代有內地人來港拍電影並衍生歌曲，再到1970年代初隨着香港社會轉型而興起本地粵語流行曲。流行曲的生產涉及作曲、作詞和歌唱三個部分，究竟過去75年什麼人主宰了本地樂壇？本文希望來做個盤點。

筆者在剛出版的《未來之歌：粵語流行曲的傳承》一書中，寫了〈「我愛你」：香港粵語流行曲歌名的縱向分析〉。本文撮自上述的長文，並增補了最近5年的資料，來為粵語歌壇風雲人物做個盤點。

本文的歌曲資料來自三方面。第一是香港電台根據唱片室收藏而編輯的書，包括的歌曲從1950到1980年代，從中選了1301首歌。第二是知名音樂博客、電台音樂節目主持人Muzikland所編的三冊書籍，涵蓋1974至1999年共1707首歌。第三是香港電台、商業電台、新城電台、無綫電視和ViuTV的歌曲流行榜，它們自1976年開始每年舉辦最受歡迎歌曲評選及每周的冠軍歌，直至2024年底共有3111首。扣除不同來源重複了的歌曲，本文所用的歌曲樣本數目是5800首。

受歡迎歌手活躍期長

表1列出不同年代前10名順序最活躍的演唱者，按歌曲產量，他們都是大家很熟悉的名字。從一個年代到下一個年代，有個別歌手能夠在兩個年代都排在前10名，而每個年代又有不少歌手新上榜，可見樂壇新人輩出，生生不息。表1最右一欄「歷年總體排名」根據75年來所有歌手的受歡迎歌曲數目作出排名，發現最受歡迎的歌手大多活躍較長時間。他們分佈於不同年代，如最早期的鄭君綿和呂紅；1970及1980年代的羅文和譚詠麟；1990年代的「天王」劉德華、張學友、黎明。之後還有鄭秀文和李克勤，以及千禧年後的容祖兒和陳奕迅。

除了不同年代處於前10位的歌手外，還有很多大家耳熟能詳的名字。在1970年代有徐小鳳、區瑞強、許冠英、陳秋霞、張德蘭等。1980年代的陣容更為龐大，例如鍾鎮濤、葉德嫻、盧冠廷、曾路得、葉麗儀、蔡楓華、鄭少秋、陳潔靈、麥潔文。

到了1990年代，冒起的還有彭羚、Beyond、許志安、關淑怡、葉蒨文等。2000年代有梁詠琪、謝霆鋒、衛蘭；2010年代有鄭欣宜、胡鴻鈞、菊梓喬、王菀之、吳雨霏、鄭俊弘、吳業坤、李幸倪、林奕匡；2020年代就有HANA、MIRROR、炎明熹、姚焯菲、黃妍等。

詞曲創作者 跨領域有成就

除了歌手之外，作曲人在樂壇也扮演了重要角色。表2列出75年來不同年代主要的作曲人名單，及所有作曲人歷年的產量排名。1950和1960年代的歌主要有粵曲和粵語片背景，作曲人是早一輩的音樂人。1970年代初是粵語流行曲的分水嶺，當時冒起一批新的作曲人包括顧嘉煇、許冠傑、黎小田、黃霑等，這幾位在1980年代仍然非常活躍，主宰了粵語流行曲的音樂創作。到了1990年代，一些作曲人開始退出樂壇，於是有空間讓新一批年輕作曲人接棒。在千禧年之後又有很多新的作曲人湧現。

能夠持續活躍的作曲人除了早年的顧嘉煇、黎小田和黃霑外，1980年代後有劉以達、雷頌德、江志仁、陳光榮，千禧年後有伍樂城、Eric Kwok、林家謙、Cousin Fung、Howie@Dear Jane、張家誠、林奕匡等新一批加入。

不同年代的主要作詞人名單可見表3，按產量排名，見證了很多作詞人的冒起，他們有些主要活躍在某個年代，有些能夠長期上榜，例如早年的周聰、胡文森、吳一嘯，後來有盧國沾、鄭國江、黃霑，再接力的有林振強、潘源良、潘偉源、向雪懷、陳少琪。到了千禧年開始，新一批的著名作詞人包括林夕、黃偉文、周耀輝、林若寧、陳詠謙、張美賢、小克、林寶等。

唱歌、作曲和作詞本屬不同的音樂範疇，但有些藝人在不同領域均有成就，例如1950及1960年代的周聰、朱頂鶴和龐秋華。在1970和1980年代，跨範疇的藝人就有許冠傑、黃霑、許冠英、盧冠廷、林子祥、鍾鎮濤、曾路得等。到了1990至2010年代，李克勤、劉德華在唱歌和作詞都有建樹。近年又有兩棲藝人如馮允謙、林家謙、AGA，甚至有包辦唱、曲和詞的新進藝人如陳卓賢、鄧小巧、陳蕾、RubberBand、Serrini。不少早年的歌手更參與了電視和電影演出，成為三四棲全能藝人。

1980年代蓬勃期 1990現疲態

在過去75年，很明顯可分為不同的時期。1950和1960年代比較相似，反映了香港早年的小城風貌，歌曲多談風花雪月題材。1970年社會及樂壇均開始轉型，到1980年代踏入蓬勃期。隨着經濟起飛，電視及流行文化成為主導，愛情就是音樂的主線。1980年代起出生的「M世代」（Millennials）喜歡追求流行和崇尚自我個性，這也某程度反映在流行曲當中。

1990年代仍能繼續風光，但開始出現疲態，有些音樂人退隱，改朝換代味道甚濃。千禧年後似乎方向不明，在社會不確定氛圍下，甚至出現虛無主義傾向，同時反映了世代口味的轉變。到了近10年，樂壇歌手明顯換班，作曲人和作詞人也有不少新血，唱作音樂人湧現，粵語歌壇又浮現「英文化」、「食字」等新的表達方式。

成長於不同年代的人有其熟悉的歌手和喜愛的歌曲，各個世代有自己的集體回憶。究竟這些作曲、作詞和演唱的音樂人生產了什麼歌曲？下一篇文章和大家看看受歡迎粵語流行曲的歌名用字有何特色，以及歷年來究竟有什麼變化。

文˙蘇鑰機

編輯˙周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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