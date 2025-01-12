天災以外，特朗普今月將上任，極有可能捲起威力更大損害更巨的焚風，今期先追蹤一下他的親密盟友、全球首富馬斯克，近期連番言論試圖干預歐洲內政，到底是什麼葫蘆賣什麼藥？加拿大的靚仔總理杜魯多則宣布將會辭職，標誌左翼理想遭遇滑鐵盧，林康琪文章則說他戀棧太久。

離開美洲，回來亞洲，艾迪留意到有「中式咖啡」店落戶香港，覺得這杯咖啡能夠在本來只愛飲茶的大國大賣，十分神奇，於是便親身到店品嘗。而整個消費體驗又叫人嘖嘖稱奇，這杯「中式咖啡」在香港會否一樣受到熱捧？

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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