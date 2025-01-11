「復古書店」歎泰菜 乳酪蛋糕上作畫

揭開充滿玩味的菜單，餐廳主打泰式與西式fusion菜，風味獨特，菜式多樣。辣肉碎豬頸肉比薩以泰菜辣炒肉碎為靈感，在薄餅上複製同一味道，再在表面鋪上豬頸肉，入口啖啖肉，味道雖偏辣，卻意外地與薄餅合襯。烤大蝦海鮮椰香喇沙飯味道不錯，每顆米粒都吸滿喇沙湯底的味道，微辣與濃烈的香料味交織，非常過癮。「青檸凍的蜆」以廚師秘製的泰式酸辣汁炒成，每隻大蜆都裹上酸辣的醬汁，味道開胃，肉質厚實的大蜆吃下去尤其滿足！

IG-able的不止是餐廳環境，還有一道食得又玩得的打卡甜品！畫板、畫筆、顏料全被端上桌，以為要上美術課？其實是DIY甜品時間，白色的士多啤梨乳酪蛋糕是「畫紙」，用畫筆沾上五顏六色的忌廉芝士，在蛋糕上畫畫、塗色，並點綴食用花、裝飾糖粒，就可擁有一件獨一無二的蛋糕。此甜品限量供應，每日只提供約8至10份，建議先預訂。季節濃茶焦糖布甸亦不可錯過，布甸茶味濃郁，茶味款式不同，不定期供應泰式奶茶、伯爵茶、烏龍茶口味，每次均有驚喜！

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下1號舖

IG：theoldbookstore.hk