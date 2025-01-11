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食物造型師傳授6招 手機食先 攝出色香味

【明報專訊】美食當前，相機食先！

無論是與朋友分享，抑或純粹記錄生活當下，一張張讓人垂涎欲滴的食物美照，總可勾起當下的美味回憶。不過有時明明眼前食物擺盤精緻，賣相吸引，但經過自己的手機鏡頭，看起來卻毫不可口，讓人食慾盡失，到底問題出在哪裏？今次「打卡遊」到訪銅鑼灣的打卡餐廳，找來食物造型師鍾詠嫻（Gloria）傳授打卡技巧，從手機設定、取景角度、光線調整等，手把手教大家拍出食物的美態與可口。

大型廣告板、電視廣告、社交媒體上，那些誘發食慾的漢堡包、盆菜、糉子照片等，好些是出自Gloria之手。她為食物設計造型、擺盤、佈置周邊道具、調整拍攝燈光等，都是為了展現食物最美味吸引的一面來誘惑大家。Gloria的個人社交帳戶上幾乎每格都是美食照，當中不乏手機拍攝的作品。她平日覓食，帶上iPhone 15 Pro再配合拍攝技巧，已可獲得不錯的照片。今次她來到銅鑼灣的打卡餐廳The Old Book Store by The So Lonely Club（詳見下稿），示範如何以手機拍出最佳打卡照。

1.九宮格+水平儀助構圖 稍調暗利後製

Gloria教路，先為手機調整基本設定，啟動「格線」，畫面會分為九宮格，構圖時把食物放在線上或兩條線的交叉點，可突出主體，讓構圖看來更均衡；拍攝時也要注意畫面水平角度，先啟動「水平儀」，畫面中央會有一條白色橫線，只要調整手機至水平角度，橫線便會變成黃色，畫面上的線條與物件都會變得平行。測光方面，「手機自動測光通常會偏亮一點，可嘗試調暗一些，保留更多細節，後期調整的空間就更大」。

2.追逐自然光 側面打燈突顯輪廓

光，是照片的靈魂。Gloria說只要有自然光，拍攝效果總不會太差，後期調色的空間亦較大，「而在自然光中，以側面的窗口光線較理想，戶外陽光有時太猛烈，或有強烈陰影，難以控制拍出來的效果」。因此想拍攝好照片的話，建議日間出動，並在訂座時備註要求靠窗位置。如餐廳偏暗，或是吃晚餐，可帶一盞小小的LED燈，或另一部手機打開手電筒，在不打擾他人的情况下，作為少許燈光輔助，燈光顏色避免偏黃或過白；角度方面，可考慮從側面（side light）打燈來突顯食物輪廓，或運用背光（back light），如拍攝透明飲品，背光可突顯其通透感。

3.按食物特點選取景角度

怎樣取景拍出食物最美味的一面？俯角45度（side shot）最百搭，貼近主觀視角，建議將食物墊高，突出主體，另可在旁邊加入不同食物豐富畫面。薄餅、盆菜等表面豐富但層次不多的食物，可從俯視角度拍攝（top shot），展現食物全貌；一些有層次的食物如壽司、雪糕、漢堡包等，可以平視（eye level）角度拍攝，「以漢堡包為例，它有很多層，如果從高角度拍攝，只會見到包頂，其實漢堡包中間的餡料最吸引，採稍低角度拍攝就可突顯這一點」。當食物本身充滿細節，可用微距模式拍攝特寫（close up），將細節放大，也很有趣。

4.佈置前後景 增照片層次

大部分「呃like照」都是運用「人像模式」拍攝，營造淺景深，Gloria指不少人會將背景模糊化，突出對焦清晰的主體，「其實還可以製造前景，感覺上更專業」。她在主體布甸前放置飲品，再在背景佈置菜單、裝飾品等物件，最後對焦中間的布甸拍攝，畫面顯得更有層次，「所謂景深，一定要有前和後，如果只有其一，畫面就會較單調」。

5.運用環境氛圍 增生活感

大家也可運用餐廳的環境氛圍為食物照加分，構圖時將食物放在桌邊，比起放在正中間，除了可為畫面增添線條，椅子或地板入鏡都可令照片更有現場感，把餐廳的氛圍與細節均攝進畫面；亦可嘗試捕捉食物的製作過程，如淋上醬汁、斟滿飲品的一刻。

不少人喜歡看吃播，就像與播主一起分享食物，讓人愈看愈想吃，其實照片都做到相近效果；Gloria拿起一片薄餅，微微提高後，top shot攝下這一幕，「很多時我們拍照，都是希望觀眾有置身其中的感覺，加入手部動作，其實已有主觀一起享受食物的感覺」。比如拿起杯子、切開食物、叉起食物等，都可使畫面更有生活感和動感，傳遞一同分享美食的信息。

6.改變器皿形狀 構圖更活潑

有些餐廳喜歡選用尺寸偏大的器皿來盛載食物，食物與器皿間會有明顯距離，「如拍攝整個大白碟，畫面會很悶，使食物失去焦點，我會裁去三分之一部分的碟子，只留三分之二，讓畫面更集中」。有時一桌子滿是圓碟，拍出來過於工整，有點沉悶，她分享會將同一形狀的東西分開放，或改變它們的形狀，如在畫面上將一隻圓碟裁成半圓，另一隻只露四分之一，又或在碟面放上一支叉，破壞它們本身的線條，構圖就更活潑。最後，Gloria建議多用現場環境的小道具，如桌面的小盆栽、酒杯、餐牌、餐具等，當作前景或後景，都可使畫面更豐富、自然。

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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