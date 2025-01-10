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攤開紙本地圖尋寶 點止看香港地變遷

【明報專訊】你還記得上次查看紙本地圖是什麼時候嗎？身處「一機在手任我行」的電子地圖時代，紙本地圖已被逐漸遺忘，「10後」的小孩可能甚至沒見過它們。然而紙本地圖卻是無聲的寶藏，是前人以一筆一墨，細緻地繪製而成。即使畫的是同一個地方，不同的地圖也能呈現不同年代的歷史資訊與設計美學。本地攝影及打印工作室artellex與香港地圖收藏家胡兆昌合作舉辦的「Lost & Collected—香港地圖．舊物」展覽，展出50多張1950至90年代的香港地圖收藏，呈現香港過去60多年的變遷與地圖設計的美學創意。

MODERNISM平台創辦人胡兆昌（John）是平面設計師、香港歷史和設計物品收藏家，曾與香港知專設計學院、M+等合作策劃展覽和工作坊。他喜歡蒐集與香港設計相關的歷史物品，種類繁多，地圖僅是其中一類藏品。他指出，由於紙品保存難度高，故流通量小，一張不破爛、不發霉的漂亮地圖在香港很有價值，在拍賣場上非常受歡迎，例如1958年海光雜誌社的第二次版《香港市區全圖》，現在拍賣價便高達1萬多港元。他不時在拍賣網站、藏家之間，甚至是天光墟「尋寶」，同一張地圖可能會買3、4個版本，直至蒐集到「最漂亮的」。儘管收藏繁多，John卻不喜歡以收藏家自稱：「收藏家很注重藏品的價值，愈值錢愈好，但我只是一個設計師，這些並不是我最優先的收藏標準。」他表示自己更注重藏品的美感，另外便是藏品有沒有可學習的東西。「（舉辦）這個展覽我很開心，平常這些地圖在家中都是摺起來，但地圖的生命是攤開和被閱讀的。」

1960年代街道圖 證中西區水路發達

從地圖觀察舊香港，對比過去與現在，香港多年來的演變一目了然。從1962年由大眾實用叢書出版的《最新香港街道詳圖》中便能看到，從前水上交通發達，中西區碼頭密集，能前往深水埗、旺角、「佐頓道」等。John特別指出，從前的車要渡海便要靠輪船，但隨着海底隧道開通，這些碼頭逐漸式微，部分更被拆卸。

John曾看過一張拍攝鵝頸橋的歷史照片，電車在河面橋上走過的畫面，跟現在鵝頸橋底「打小人」的形象截然不同。直到後來收藏了1958年海光雜誌社第二次版的《香港市區全圖》，他才發現鵝頸橋一帶原是「鵝頸橋涌」（涌即小河）。當年的涌現在已變成暗渠，曾被譽為「香港八景」之一的「鵝澗榕蔭」亦因此消失，而鵝頸橋就因為「打小人」的風俗而繼續聞名四方。

細看舊地圖，會發現類似的香港地貌變化多不勝數，而一些不為人知的舊聞趣事亦會被地圖設計師寫進各景點簡介之中。John分享他最近於1960年代出版的《新界遊覽詳圖》中發現的趣事，原來位於青衣島西北面的鑊底灣曾是「全港天體運動會」天體（祼體）愛好者游泳與日光浴的「聖地」，地圖作者將之記錄下來，並把地圖中所繪的人物身體塗滿單色以示「天體」。

不同地圖 不同角度傳達資訊

John本身是設計師，需因應客戶各種需求而用上不同的設計方法，故他收藏地圖時也特別留意當中設計，並從中學習如何以不同角度呈現相同資訊。因應使用的對象，地圖的功能有其分別，例如相比起市民用的香港地圖，給遊客用的旅遊地圖便不需要把資訊詳列，只需告訴讀者交通、景點、商店等遊客需要知道的位置與資訊便足夠；又例如海事地圖雖然外表簡潔利落，卻要描繪地形的海岸線、水的深淺、山的高度等非常專業的資訊，讓人在航海使用時一目了然。John指出不少展品也反映出設計者心思，以《香港市區全圖》的索引為例，以前民眾識字率不高，故地圖用上容易了解的圖案，在原本密密麻麻的地圖上顯示如醫院、銀行、教堂等不同設施，讓不識字或不熟悉地圖者亦能透過圖案看懂地圖；而因為這張地圖為1950年代的港島區街道圖，故只呈現由堅尼地城到筲箕灣市區的資訊，不提供山坡地勢斜度等資訊，功能明確。

他特別提到，1960年代前的地圖都是手繪的，能明顯看到地圖上的字體和線條粗幼不一，顏色亦會印出界，但這也突顯設計師的個人特色，別具風味。到1970年代後印刷技術進步，地圖不止資訊量更高，製作上亦出現明顯變化。以1970年代的《新新版中英文九龍全圖》為例，字體標準而細密，線條粗幼弧度工整劃一，顏色亦不會出界，整體更複雜精細，觀感已趨向現代電子地圖的標準。

每年更新 地圖產業龐大

地圖「外」的資訊同樣透露出地圖出版當年的經濟情况。與現代的電子地圖免費兼會自動更新的時代不同，John解釋當年的作者可是要上山下海蒐集資料，再加以手繪才能出版。城市面貌日新月異，不同的地標店舖有開張亦有結業，故地圖會持續推出更新版以增加或刪減資訊，某年「第二版」、「第二次增訂版」等字眼，在John的藏品中層出不窮。John說起他1990年代在香港開車時，便需要每年買一本新的通用地圖，可見地圖當年是龐大的商業產業。除了顯示地埋，地圖同時也是一種「宣傳單張」 ，一些向旅客免費派發的旅遊地圖，除了列明遊玩景點與店舖外，旁邊更會列上密密麻麻的廣告，例如展覧中一張由麥當勞出版的地圖，為旅客指明快餐店在香港的位置。

John笑說，若你從展品地圖中發現5位數的電話號碼，不止能判斷出該地圖年份大約是1950或1960年代，亦可判斷出當年人口沒現時多，而社會亦未富有得足以令電話普及。部分電話號碼甚至會在前面加上H（香港島）、K（九龍）、NT（新界）以區分區域，歲月感濃厚！

Lost & Collected——香港地圖．舊物

日期：即日至1月19日

時間：中午12:00至晚上7:00

地址：長沙灣長順街1-3號新昌工業大廈2樓204A室

備註：免費入場（須預約）

預約網址：artellex.simplybook.asia/v2

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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