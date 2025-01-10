明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

塊根植物「穿搭」時尚 栽種生活美學

【明報專訊】外形恍似天外異客，不賣萌，反而長得愈有性格愈受歡迎，說的正是從日本紅到香港的塊根植物。從植物品種、植木缽（即盆器）到園藝用具，近年塊根植物在多地掀起園藝熱潮，其中一大推手是東京植栽品牌BOTANIZE，將藝術、設計與園藝結合，讓種植塊根植物不單是一種嗜好興趣，而是都市生活美學、個人風格的展現。最近品牌於銅鑼灣開設為期6個月的期間限定店，除帶來多款塊根植物外，每月還推出日本藝術家創作的獨特盆器，為植物注入個性。

原生於乾旱地區的塊根植物，根莖腫脹肥大，表面粗糙龜裂，千奇百怪的外表，是它們應對環境的求生手段。與大眾認為的「美」沾不上邊的塊根植物，在設計師橫町健（Ken Yokomachi）眼中卻散發着獨特美態，童年時曾種滿一室仙人掌的他，長大後亦重拾種植樂趣，更創立BOTANIZE，推廣塊根種植文化。

這些其貌不揚的植物，如何從園藝文化演變成風靡多地的園藝潮流？橫町健接受電郵訪問時提到，日本傳統的盆景文化（bonsai）中，盆景匠人不止悉心栽種植物，還會透過造景、定期修剪外形，保持它們的美感，「這些經年累月塑造出的樹木形態，完全是一門藝術」。在他看來，塊根植物都有相似的地方，即使有不完美之處，都是藝術一部分：「我喜歡藝術和時尚，如可以將塊根植物與兩者結合，一定可讓人更投入其中。」

盆器展現植物性格

黑白店面，空白方框標誌，走簡約、型格路線的BOTANIZE與坊間的塊根植物店很不同。橫町健經常與不同界別的潮牌合作，如VANS Japan、UNITED ARROWS等，將塊根植物變成潮流一部分。例如與Medicom Toys推出聯名限量版的BE@RBRICK，將人氣塊根品種布紋球的紋理印在熊偶身上，其中2024年11月推出的BE@RBRICK Euphorbia Obesa 100%和400%，更有一粒粒迷你塑膠布紋球藏在腹中，尤其趣致。BOTANIZE積極聯乘不同品牌，希望讓兩邊的愛好者接觸到對方領域，讓玩具收藏家、藝術愛好者等對塊根植物感興趣，反之亦然。

以設計目光審視塊根植物的美態，植木缽也被視為個性的延伸。橫町健認為植木缽不僅講求功能，還是重要的「穿搭」，展現植物性格。品牌自家設計的盆器以簡約為主，純淨的黑色設計結合不同的紋理與質感，顯露低調一面；他亦與多名日本藝術家合作，帶來獨一無二的陶瓷植木缽，為植物配襯出不同穿搭。

野村豪人植木缽1月登場

銅鑼灣期間限定店出售約8款塊根植物，如象牙宮、布紋球、龜甲龍、羊角沙漠玫瑰等，還有近年新興、來自泰國的哥斯拉沙漠玫瑰。將BOTANIZE引入香港的幕後推手、YAICHI創辦人兼行政總裁羅盛昌透露，限定店每月推出不同日本藝術家的植木缽作品，包括有名氣的、新進的，讓香港愛好者發掘更多不同風格作品。例如在2024年12月，帶來年輕藝術家菊地元野的陶瓷植木缽，邊緣不整、呈水泥色澤的原始設計，呼應大自然野性一面；2025年1月則推出在日本人氣高踞的野村豪人作品，他的陶器帶金屬色澤，古樸雅致，具沉穩厚重之美，不少人更以收藏這些藝術植木缽為樂。之後還有哪些藝術家作品？他先賣個關子，待各位塊根和陶瓷愛好者前來發掘。

BOTANIZE

地址：銅鑼灣記利佐治街11至19號Fashion Walk 1樓Shop F

IG：botanize_hongkong

註：暫定開設至5月下旬

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕盆景 盆栽 谷日百貨 橫町健 塊根植物 開眼 玩樂擴志

上 / 下一篇新聞