「動態設計是門獨立藝術」 片頭匠人四處辦論壇 建創意社群

【明報專訊】由設計電影片頭到舉辦大大小小動態設計論壇,法國動態設計師Kook Ewo不僅是電影片頭設計的匠人,更是推動動態設計(motion design)教育與交流的重要人物。他參與創辦的「Motion Plus Design」動態設計論壇,已覆蓋全球約18個城市,成為全球動態設計師的重要交流平台。他曾於2023年在香港舉辦Motion Plus Design Satellites小型聚會,2024年又進一步於香港設計營商周將規模更大的Motion Plus Design帶來此城,未來也計劃在東京再籌劃相關項目。如此種種,Kook的目標卻十分簡單:「讓更多人意識到動態設計是一門獨立的藝術。」