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菲林冲曬到數碼打印 王建賢「重色」不苟40載 疫後頓變退場 嘆攝影印刷遭輕視

【明報專訊】隱身幕後，為香港攝影藝術家、博物館及收藏家專業印刷相片四十載的王建賢（賢哥），與上回（2024年12月20日）「攝影印匠」林偉（Robert Lam）一樣，邊做邊學起家。賢哥早在1990年代看重數碼攝影潛力，千禧年代把跨媒介色彩管理技術引入香港。上月他辦了場生涯告別展「隱．現」，現在正攜VR（虛擬實境）相機到處拍。「Arts tech（藝術科技）」、「AI（人工智能）」、「沉浸式」等高科技來襲，平面攝影是否已經落後於時代？賢哥卻說攝影師應該繼續拍，每個人亦要把舊照趁早曬。

【攝影印匠系列之二】

說來尷尬。賢哥在行內聞名的是經手曬成的照片，暗位有層次，光位恰到好處，顏色則演繹出攝影師心中期待。可是，印刷在報紙上的照片，好難達到專業、藝術質素。透過你手上這張紙呈現照片的細節，和專業印刷的困難，大概是不可能任務。

賢哥搖搖頭，坦言應該無解。不過，將錯就錯，紙版讀者可看看版上的圖片，再掃二維碼，用現在普遍質素已經不錯的手機屏幕顯示照片，放大對比，至少能看見光暗細節。若想親眼看見印刷實物，要等展覽巡展計劃成事後。

藝術家、攝影記者余偉建拍攝港島天橋底的照片，是黑白單色，但仔細看會發現日光從圖左上方漸變照進畫面，黑灰陰影下有電車欄杆、大廈外牆縫隙，和粗糙路面。賢哥指這張圖像是近期印刷難度較高的一件。

不同攝影師對詮釋光影各有偏好。自由攝影師、大學講師及策展人楊德銘的兩張照片，就分別有鮮艷紅、橙，和飽滿的藍和黃色，與用色彩艷麗得誇張的照片批評現代消費文化的攝影師Martin Parr風格有點似。雖然風格獨樹一幟，但賢哥說楊德銘的作品不難曬，因合作多年，知道對方偏好，測試一兩次就能達到效果。

曾做Robert Lam員工 曬相驚險但滿足

賢哥自己喜歡攝影，15歲在表廠打工時，已周圍拍風景。他曾是Robert Lam公司的員工：「做咗7年表廠之後，因為鍾意影相，想做呢行。當時（1983年）Robert Lam請人，當其時係好出名、全香港最top嘅公司，去做一定冇死。」

從「Dip and Dunk（吊掛冲洗）」開始學師，賢哥回憶工作情境很驚險。在專業菲林冲曬的要求下，處理相片的空間「黑房」，真的如其名，不可亮任何一盞燈。此般摸黑工作，只能憑空記憶方位，和用手摸確認物件位置，「有時候掛相（到吊繩上）會搖，如果（物件）撞埋一齊呢就會冧，就大鑊」。小員工損壞攝影大師菲林的情况，想來頭皮也發麻——賢哥指久不久會發生，「救到就救，救唔到就只能賠番筒菲林給人，嗰陣壓力好大」。

「當你見到相片慢慢出嚟嗰下滿足感好大。」在這份曬相工作，賢哥確認自己愛上攝影。「影相可以capture moment（捕捉瞬間），永遠留住。（一件事發生）過後，講真如果我哋唔係靠相片，好快就會唔記得啦。」

菲林攝影早被數碼相機取代，現在幾乎人人有一部的智能電話更附帶千萬像素相機。然而賢哥提醒，嚓嚓嚓一秒能按幾下快門的科技發展，反而容易讓人遺失珍貴瞬間：「通常拍完放手機就算，日後搵要搵得好辛苦。仲有個好大問題，係過咗10年、20年或者30年，你係唔一定搵得番張圖，就算張圖喺度，CD可能已經（損壞）開唔番，Zip Drive（極碟）連機都冇再生產。」相比之下，找找牀下底，你或許反而能找到童年印記。

《回望神州》成名作 反覆試出滿意光暗

直至千禧年代初，菲林冲曬行業生意仍興旺。賢哥的菲林冲曬成名作，是攝影師梁家泰以正片拍攝的《回望神州》。

梁家泰當時放棄穩定工作，帶着高檔菲林沿黃河走到西藏。《回望神州》構圖以畫面中人體姿態呈倒三角，上方遠眺淡影群山。賢哥形容相片使用的菲林質素高，暗位層次多如有厚度，要呈現出來需要複雜手藝，當年多數經日本或澳洲公司處理；而且，梁家泰攝下的光影，對比強烈，賢哥說「換句話講，（遷）就光位，暗位就黑晒乜都睇唔到，調番轉你就到暗位有details（細節）呢，光位就爆晒（過曝）」。

此時賢哥已到相片冲曬公司Christco工作。過了幾十年，他才夠膽公開分享自己對《回望神州》的解決方案：用了約6張大相紙，在圖像於含鹽的相紙上成像時，以鏤空了圓洞的卡紙作遮罩，反覆測試局部增加曝光（burn），用更多時間和光線，為圖像陰暗位置細節顯色。

「通常放（曝光）一張相用幾秒，我呢張相最多放咗4個字，真係想放棄，要畀幾多（光）要靠經驗，因為相片唔係淨係得黑白，仲有中間位……放咗五六張先滿意，梗係唔會同老細講，要炒魷魚！」好照片遇上好冲曬師，《回望神州》冲曬成品展出後，賢哥一舉成名，幾年後先後合資和獨自成立公司。

千禧年代置身數碼攝影印刷盛衰

這些話說當年，距離當今每個攝影師用軟體就可以調校影像的現實好遙遠。以後見之明看來，數碼攝影取代菲林似乎理所當然。可是，數碼攝影技術剛推出時，亦少人料到會發展成主流。早早代理數碼產品的賢哥曾「行得太前」，代理菲林過渡數碼攝影的器材產品「數碼背（digital back）」不甚成功。

賢哥沒有放棄自己看中的數碼潛力。2002年，他發現「色差」是早期數碼攝影和印刷的難點之一，引入「色彩管理」技術。「簡單嚟講，色彩管理就係what you see，what you get。Mon（熒幕）、相機、scan（掃描）、output（成品）出嚟嘅顏色好接近。」

透過「熒幕色彩校正器」，色彩管理技術設定統一「色彩描述檔（Color Profile）」，校準從攝影到印刷，每個環節的顏色標準。同樣地，這技術現在看來不新鮮，但隨數碼攝影最終普及，很多行家一度要幫襯賢哥的服務。

拿着3D相機記錄生涯告別展的賢哥，說數碼印刷科技已走到盡頭。不過，他仍然喜愛研究不同質地的相紙。如金屬相紙突顯銀色，Bamboo和宣紙效果柔和，FINE Art Bright White效果如畫作，German Etching紋路酷似粗紋水彩畫紙，對應各種攝影風格需求，與某些相熟攝影師成絕配。

他感嘆2012年前後是數碼攝影印刷的高峰，在傳統黑房冲曬沒落後，博物館和收藏家開始以數碼印刷品的方式收藏攝影，而且當時經濟景氣，攝影師印相需求大，他公司不愁沒訂單。可是，約在2018年後，攝影藝術家們擺了好多展覽，發現回報不成正比，加上經濟下滑；政府近年又推崇「沉浸式」和「Arts Tech」等媒介，數碼攝影印刷行業隨之萎縮。

亦喜VR攝影 信可「兩條腿走路」

行業萎縮了多久，賢哥便守業了多久；最終是什麼原因決定退場，讓一眾從顧客變老友的攝影師，為未來無人幫手曬相苦惱？他說疫後開關，大失所望是主因。「如果形勢係漸變（差），係唔會覺有問題，但開關之後係頓變。」

一間近年新開幕的大商場，營業後擺展覽吸引遊客，有一部分涉及攝影，但相片僅為小張，且放了在角落；他驚覺社會已經看不見攝影和印刷的魅力。

「加上studio（工作室）租約到期，相已經玩到冇得好玩，冇突破空間，倒不如趁機……」原來賢哥一直有VR攝影的興趣，自2005年用立體攝影技術攝下灣仔街景，已消失的龍門大酒樓，已變樣的囍帖街，都被他以虛擬立體保存。他說立體攝影和顯示，會是未來趨勢；裸眼顯示3D、Apple的Vision Pro，以及立體攝影鏡頭愈出愈便宜，都在佐證他的假設。

可是，賢哥一方面覺得平面媒介走到盡頭，一方面又珍重平面攝影，兩者矛盾嗎？他就說媒介走到盡頭，不等於沒價值：「就好似𠵱家大家返轉頭影菲林，但曬出嚟嘅顏色係唔啱嘅，掃描都唔嚴謹，要搵到人曬啱色都搵唔到。」

商業攝影未來可能被AI取代，宣傳照不用親手拍攝，自動生成便足夠——但若一味享受新科技便利，人類可能會忘記按快門的感覺——所以應該堅持拍，繼續曬，賢哥相信現代人應該用兩條腿走路。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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