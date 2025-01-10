【香港】羅雪寶個展「異色眾生」：多樣身體的可能「性」

踏入光影作坊的空間，瞧見羅雪寶個展「異色眾生」的單張，迎面的是一系列背對鏡頭的裸體相片。這些人物全都以一樣的姿態坐着，雙手交疊，只見他們長短不一的頭髮，或胸圍內衣的印痕。然而，他們是笑是哭，是男是女，生殖器官又長什麼模樣？羅雪寶姑且留下各種想像的可能。

以展覽的開場白來看，這輯相片看來不算很「歡迎」，甚至有一種「我不是來迎合你」的姿態：要進來，必須放下獵奇的心，從傳統的二元性別思維解放。但當凝望久了，又會慢慢被這些赤裸坦誠的胴體打動——一個人要脫下衣裝、敞開心扉，花多大勇氣呢？

羅雪寶的作品，往往呈現出一種矛盾又曖昧的特性。這種態度就像經歷創傷的人，以破碎或轉折的語言述說自己的感受，聽者也許覺得不明所以，但對方已盡了最大的力氣去嘗試——這大概是多元性別人士的現况。

再走下去，是一幀幀人與自然環境融合的相片，在山海之間舒服自在。其中一幅勾勒人體躺在淺浪中，胸部與膝蓋的弧形像兩顆巨大的卵石，亦影響着流水的方向變化。在溫柔的鏡頭下，到底是順流或逆流，似乎無關重要，石頭已與海洋融為一體。

其他相片借用青草與和煦陽光，加上柔弱慵懶的體態，同樣營構出舒適的感覺。在自然的意象下，彷彿訴說了跨性別、無性別、殘疾、同性戀等身體狀况或性取向的人們，都是與生俱來所賦得。這也讓人反思，我們從不批判一朵花兒的美醜，也不評論樹木的生長形狀，但為什麼人類之間，卻要因為身體的多樣性而彼此苛刻以待、加諸指摘呢？

在另一系列相片，羅雪寶用紙摺花遮蔽人像的頭部，暗示了這些話題仍然模糊、在不斷爭論之中變化，不同身體的人們總不能免受歧視地生活。的確，近年社會對多元性別的關注愈來愈多，但仍然處處充滿禁忌。

輿論環境不斷推進下，哪裏是容身之所？也許是廁所。掀開相片集，大家或坐或站在馬桶旁彎腰大笑，又張開雙腿，像時裝模特兒般擺出各種自信的姿勢。這系列一反我們對於廁所就是污糟的刻板印象，也影射着廁所除了作為身體政治主要的爭議場所（例如是否要分男女這麼二元？殘廁是否就等同中性廁所？），本身也是一個私密空間，即使父母、警察、或擁有權力的人，也不可擅闖的一處領域，讓人可安全地做回自己。

這讓人想起香港詩人西草在〈如廁〉所寫的打工仔偷偷食煙；和李昭駿在小說〈關於那些空蕩蕩的〉提到，班長每逢乏味的課堂，就會去廁所幻想不同角色的冒險。狹小的廁所，竟是激烈反抗的場域，也是保存自己的珍貴空間。

作者簡介：偶爾寫文藝報道、專訪、評論、散文和詩

文：馮曉彤

[開眼 大都會文藝誌]