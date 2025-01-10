【墨爾本】無處不在的天使

雖然沒有見到本尊，但由於我對她的作品太有興趣，咖啡師替我找來她的電話號碼，讓我跟她好好談了一會。原來Angela的作品不止可在咖啡室內看到，亦可以在她本人的IG@angelaabstractart慢慢觀賞。Angela跟我說，她的創作之路由老師告訴她很會用顏色開始。有了老師的鼓勵，她便更大膽用不同顏色創作。她的作品主要用塑膠彩作顏料，利用刮刀等比較有硬度的工具在畫布上作畫，靈感主要來自音樂、生活細節、花園的香氣和食物。

Angela的畫很有質感，即使遠距離觀賞，你還是可以感到作品帶來的力量。她的作品介紹都很短，因為她想讓觀賞者把自己的想像加進去，豐富畫的深度。就好像Metropolis（大都會）這幅作品，我在咖啡店看到的時候，好像看到很多高樓大廈，亦好像看到大都會繁華的霓虹燈光。這些想像，讓你可以駐足看很久，而每次我回到咖啡店，它又好像變了一個形態，想像的門又再次打開，讓我不停有新的體驗。

2023年，Angela在她的工作室舉辦了一個小型展覽，名為「Perspective」（視角），她亦把一些展覽片段放上她個人IG帳號。工作室不大，但有一個落地的拱形窗，陽光剛好照到室內，為那些本來已經挺立體的畫再添加一層光線。Angela細心地裱起了畫，焦點落在其中一幅顏色配搭有趣的畫上。畫的名稱是Flux（湧起／溢出），畫上的橙紅色第一眼讓我想到熔岩，灰黑色是火山灰。過了一陣子我回頭再看，我好像看到藍色的是湖，橙紅色變成鯉魚，湖水被污水慢慢吞噬，魚在掙扎，快速從四方八面聚集到湖的中心，然後就要跳出去的樣子。這樣的想像讓畫變得好有力量，明明是靜止的油畫，突然好像在動的一樣。這樣看畫的共鳴感，還真是第一次這麼確切地感受得到。

Angela的畫不止可這間咖啡店和網上看到，有時也會在墨爾本一個共享空間Freedom Suites展售。如果幸運，你或許在不少開賣的大宅對外開放時都會遇到。雖然比起angel（天使），Angela多了一個a字，但Angela的畫就如天使一樣，無處不在的散落在墨爾本，傳播着不同的力量，讓人們的想像力找到落腳點。

作者簡介：80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情

文：小柔

[開眼 大都會文藝誌]