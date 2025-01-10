張藝謀《澳門2049》 非遺與科技對話

900平方米屏幕 融入傳統表演

據官方介紹，美高梅劇院是亞洲首個多元化動感劇院，多功能場地可提供超過10種不同的座位配置，最多可容納2000名觀眾。劇院配備頂級燈光音響設備，以及尺寸達900平方米、相當於3個標準網球場的4K LED顯示屏。配置似乎已透露在這個場館舉行的節目定然牽涉高科技，張藝謀在首映後的訪問表示現時觀眾都看過相當多類似風格或內容的作品，但原創卻很少，因此「我們要永遠追求這種創新科技和創新演出」。

他也將《澳門2049》定位為「中國5000年文化與現代科技、未來對話」的節目，「澳門有很多文化信息和傳播（文化）計劃的方向。我們用上澳門作為一個平台，其實要傳達的就是中國這片土地，無論大江南北，都能容納其他文化，澳門就是個非常好的例子。而且我們大家在共同（目標）的底下，可以產生新的一種體驗」。

中國文化在張藝謀的創作中從不缺席。《大紅燈籠高高掛》融入京劇，《我的父親母親》運用剪紙，《千里走單騎》加入傳統戲曲儺戲。來到2017年的概念劇《對話．寓言2047》，結合非物質文化遺產和現代科技，由8個段落組成舞台劇、歌劇與舞蹈表演。在去年4月座談會中，張藝謀已預告《澳門2049》就是《對話．寓言2047》的升級版。

表演像一場旅遊 寓教於樂

《澳門2049》同樣分成8個段落，將西北花兒、蒙古族呼麥、苗族古歌、京劇、北方秧歌、彝族彝聲、中華舞獅、陝北說書共8種非遺文化項目，融合動力鏡面、燈光編程、空氣動力飛紗、機械人、仿生飛行器、激光等科技表演元素。張藝謀形容表演「就好像給你一場旅遊，橫跨中國一萬兩千公里，穿梭看到東西南北中不同的文化、祖先留給我們的璀璨藝術，這些原汁原味的表演」。段落之間靠非遺和科技連接，實質上內容沒有關聯，每完結一個段落就會有旁述介紹該段落的非遺內容與科技應用特色，表演者和製作人也會走到台前謝幕。

張藝謀認為表演能達至寓教於樂：「今天一般觀眾都常常掛在嘴邊，關於人工智慧、關於未來、關於科技、關於機械人、關於AI 能否取代人類這樣的熱點。恰巧呢，這個節目也在這個點上引發觀眾很多共情點，也就是說我們如何面對科技，是反思還是共融？怎樣迎接一個新時代？所以這個節目也越過了一般的娛樂標準，達到了讓觀眾在娛樂當中寓教於樂。」就如「岔口．面具」段落的表演者，拿着平板電腦掩蓋面部，揭示人際間不再面對面溝通，戴上一層電子裝置面具；「秧歌．數控」則以杭州宇樹科技開發的機械人步出後台，取代台上跳着秧歌舞、飾演媒婆的表演者，氣氛由歡快轉為詭異，沒有情感的機械人整齊劃一地舞動，傳遞先進科技是好是壞的思考。

機械人演出詭異版秧歌舞

表演同時觸及到東方與西方、藝術與科技，令人好奇策劃時如何決定哪些非遺項目應該與哪些科技結合，或有哪些考量因素。張藝謀說：「我的體會就是說，它是一種普世價值，就是任何文化不同但是大家都回到人的本位來講，你怎麼樣、我怎麼樣，互相來理解……其實你就會找到一種大家的共同點吧。人類、普世、共同的愛、共同的欣賞、共同的美，這常常是溝通的渠道，也是一種讓藝術進一步深化的方向。」他作為導演，讓大眾找到那個共同點，把東西配搭在一起，「你看它是混搭，但混而不亂，它裏面都有一種內涵，這就是人類共通的一種精神和感情，這個是至關重要」。

觀眾或許對歌唱或表演涉足的非遺項目未必很認識，從頭到尾也聽不懂，但透過表演，觀眾會對新接觸的文化有所觸動，體驗後再逐漸理解。張藝謀舉「呼麥．飄渺」為例，呼麥是蒙古高原先民與大自然、宇宙萬物溝通的方式，運用特殊的發聲技巧，同時唱出高低兩個聲部。張藝謀問不認識呼麥的人對其感受，他們分享就像從歌聲感覺到草原、空氣和陽光，因此來自英國的影像創意與製作團隊Universal Everything做了一年四季、代表生命生生不息的動畫，在呼麥表演時於背景的特大顯示屏播放。呼麥表演者前方設置了美國藝術家Daniel Wurtzel的空氣動力飛紗裝置，紗巾在前方飄動，猶如把蒙古高原的微風吹送至相隔2000多公里外的澳門。

要證明文旅可結合

雖然《澳門2049》每次只能容納1000個觀眾，但何超瓊有信心這個原創舞台表演能讓外界重新判斷澳門的能力，展現在文化藝術發展的決心。「在短短1年（演唱會活動發展）已經穩定，有非常豐厚的成果，說我們是演唱會之都，我非常支持。但是同時我們要（思考）未來，從文藝方面如何帶動更多發展，起碼要給大家看到我們有創造能力；另外，我們常說文旅文旅……我們要證明文化跟旅遊能夠結合起來。」何超瓊希望向旅客呈現別開生面的澳門，得到新的旅遊體驗，再經由澳門對中國有更多認知。

澳門正摩拳擦掌，致力發展藝術文化，邁向成為「世界旅遊休閒中心」，香港又會怎樣合作或競爭？《香港旅遊業發展藍圖2.0》剛公布，且看香港新一年如何「日夜都繽紛」。

《澳門2049》

日期：即日起（周一、二休息）

時間：下午3:00至4:20或晚上7:00至8:20

票價：澳門幣288至888元

地點：澳門路氹體育館大馬路美獅美高梅 - 美高梅劇院

詳情：bit.ly/4h0lJmp

備註：日期和時間以官網為準

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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