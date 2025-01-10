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Friday Planner：想像之外

【明報專訊】「寧願永遠／永遠停留在／想像之內／免去細節的傷害」寒流襲港，今個周末比起衝入寒風中感受世界，似乎大家都寧願躲進溫暖的被窩中想像世界，免去寒冷的「傷害」。可惜想像有邊界，發夢之後仍要離開被窩，觸摸真實的世界。

不如去紙維空間延伸想像？油麻地kubrick咖啡廳新展覽《紙想無限》本地原創繪本展正在舉行，28位曾修讀繪本創作的學員用畫筆繪下靈感與觸動，色彩斑斕的作品填滿咖啡廳白牆。展覽中，有《給你一封信》、《綁「價」門口狗》等繪本，講述人與動物間或是孤獨、或是溫情的故事；亦有《掰掰八八》，想像一朵白雲尋找顏色的歷險，浪漫之餘又引人回望自身；還有繪本《太擠迫了！》，探討在擁擠城市中如何處理情緒問題。明日（11日）還有展覽分享會，喝杯熱朱古力，聽一段繪本創作故事，想必可療癒寒冷的傷害。

又不如躲進溫暖的劇場？「星期三劇社會」新劇《Best Regards》昨日起在葵青劇院黑盒劇場開演。一場父女間的爭吵，一疊泛黃的舊信，解開隔閡的同時亦創造記憶。舞台上的溫馨故事，想必可為觀眾帶來一份溫暖。翻譯自英國The Royal Exchange前編劇Chris Thorpe作品的《查無此人》今日起在賽馬會創意藝術中心（JCCAC）賽馬會黑盒劇場上演，4個人、4段古，大時代中小人物的故事，「可能係一個夢／可能無發生過」。

話說回來，為何人在冬季時常感到悲傷？人類學家Tim Ingold主張將氣象學與情感觀念結合，認為大氣不僅是外在現象，亦是內心的延伸。來自香港、台北、馬尼拉等不同地方的7名藝術家受此啟發，在黃竹坑刺點畫廊舉行群展「氣象界」，用詩意結合地緣政治，重新詮釋「氣象」概念。展覽將於明日（11日）落幕，若不想錯過精彩，請勇敢衝入寒風中！

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[開眼 藝述速遞]

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