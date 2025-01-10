《風雲》舞動光影變幻 沉浸體驗武俠浪漫

「漫畫對我來說是天馬行空的想像空間，而科技則幫助我們實現腦海中的奇思妙想。」香港舞蹈團藝術總監楊雲濤受訪時解釋，這次於香港文化中心露天廣場戶外展演，觀眾不似在劇場中要坐定定，可自由走動與作品互動，科技元素的加入亦有助為表演帶來新的觀賞體驗。見山不是山、見水不是水——「腳下的石屎地在下一秒突然變成洶湧澎湃的大溪也未定」，以投影將熟悉的城市空間重構為漫畫中的異想世界，由楊雲濤編創約35分鐘的戶外光影舞蹈表演，會於變幻場景及依據漫畫場景「劍池」打造的舞台上演。加上媒體藝術家蔡世豪主理的現場電音配樂，演員會在4.5米高的漫畫兵器「絕世好劍」裝置之下，於維港與風雲世界交疊之下奏響舞劇的前奏。

時光迴廊呈現AR「雪飲刀」、手繪《怒海》

「我常想馬先生創作時，腦海入面都是天馬行空的東西，而畫作只能表達當中的十分之一。」楊雲濤認為，讀者閱讀漫畫時總帶着個人想像——雖肇始馬榮成筆下的同一幅，但由如何蓄力、如何伸展肌肉，到如何調動四周空氣，每一位讀者都有屬於自己的一套「排雲掌」。而在這次戶外表演的舞台之側，為預演舞劇所搭建的270度弧形沉浸式互動時光迴廊中，除設有回顧《風雲》漫畫創作與舞蹈改編歷程的展覽，亦劃有擴增實境（AR）重現「雪飲刀」與「三分神指」等經典招式的區域，讓觀眾使出自己心中的風雲絕學。走到迴廊的末段，策劃團隊試以全方位沉浸式影像及音效呈現5個經典場景，如馬榮成特意重執畫筆手繪的《怒海》便赫然列在其中。「平時我看漫畫只是聚焦平面的一小格，如今卻能走入一個漫畫世界」，楊雲濤相信，觀眾可透過270度圍繞的3D影像光幕走進馬榮成手繪新作的空間，化身漫畫中人，與風雲一同對抗漫畫第一部的主要反派雄霸。

「10年前我完全沒想過《風雲》可以用舞蹈呈現，如今再加上科技元素於維港展演，皆是意料之外的發展。」馬榮成認為，這些不同媒介的詮釋都為故事告一段落的《風雲》注入新的生命力。而由不發一言、純以肢體動作呈現故事意緒的舞劇，到將公共空間化為畫中場景的科技戶外展演，楊雲濤指出改編的重點在於《風雲》的「浪漫」氣質——「並非風花雪月，而是角色對追求各自理想的執著，本就展現了一種獨特的浪漫主義。」說到對戶外表演的期望，楊雲濤笑言「希望香港的晚上多些事情發生就滿足了」。

《風雲》沉浸式互動時光迴廊

日期：1月10至12日

時間：上午10:00至下午5:00

晚上9:30至10:30

地點：香港文化中心露天廣場

詳情：bit.ly/40oCemE

舞動《風雲》戶外3D光影

舞蹈表演（地點同上）

日期：1月11至12日

時間：晚上7:15及8:30

（每晚兩場）

文：鍾卓言

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