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開眼 文化特別版

聚焦耳朵 重拾聽覺

【明報專訊】最近東京城中一大盛事，乃坂本龍一日本最大規模展覽「觀音‧聽時」，蔡芷筠（Ger）日前旅遊時也免不了朝聖。但比起坂本強調感官轉化、「看見」聲音的展覽，Ger更喜歡東京都現代美術館旁，聲音藝術家鈴木昭男介入城市的系列作品《點音》—— 一餅餅白色扁圓柱，上面印有可以是耳朵也可以是腳掌形狀的圖案。

當代藝術變化多端，看官對萬物要保持好奇，才不至於懷疑自己「識條鐵」。平日多數看和創作視覺藝術的Ger，要不是10多年前在香港聲音藝術團體「soundpocket」舉辦的藝術節中，看過鈴木伯伯創作的「耳朵」，可能亦會一頭霧水。

原來「耳朵」什麼聲音都不會發出，它邀請看官聆聽現場本來就有、「可以被聽見」的聲音。Ger說現今世界好被視覺主導；她亦不例外。她欣賞「耳朵」的方式仍是看着它——但眼睛終於不用周圍對焦，然後聽。

Ger強調自己不熟悉聲音藝術，不敢說自己聽出了什麼所以然，不過目睹鈴木伯伯創作一個又一個耳朵，發現重拾聽覺本身，好重要。

「無論社會還是感受層面，我們需要一些反思，人類其實是聽不聽得到東西的呢？哪怕是聽別人說話、聽見世界發生什麼事，其實好似不是很聽得到。我們現在好多事都是靠眼睛來做判斷嘛，那是否很準確呢？」

去年底soundpocket邀請鈴木伯伯來港。如2010年伯伯在土瓜灣及摩星嶺等地創作「耳朵」（同為《點音》系列），伯伯近日也在長洲渡日書店門口的櫈前，製作這個圖案。讀到這頁報紙的你，可以去看看——和聽見。

（美藝客廳‧三十七）

「客席策展人」簡介

蔡芷筠，喜歡藝術和Chiikawa的中學副校長。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

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