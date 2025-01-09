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THE BUZZ：陳漫操刀 當代藝術融合時尚 綠黑配色迎春 優雅吉祥

【明報專訊】農曆新年是華人社會的重要節日，有些人更會穿上大紅衣服，展示喜氣洋洋的一面。為免看來老氣和不合時宜，不少設計師選擇在傳統服飾中融入現代元素，創造精緻的東方風格，讓服裝既保留文化底蘊，又符合現代人的審美觀，為農曆新年增添時尚氣息。

靈感源自北京北海公園寧靜之美

提到精緻的東方美學設計，必然會想起已故的鄧永鏘於1994年創立的本地品牌上海灘（Shanghai Tang）。品牌一直專注傳承傳統的裁縫技藝，並透過運用新型布料和前衛色彩，將傳統手工藝糅合現代東方美學，展現當代的優雅生活品味。

為慶祝Shanghai Tang成立30周年，品牌與中國知名攝影師及視覺藝術家陳漫合作，創造出Shanghai Tang×Chen Man 聯乘系列「積翠」。創作靈感源自北京北海公園的寧靜之美，設計巧妙融合了陳漫的獨特藝術視角與品牌的經典美學，展現都市生活的多元面貌。系列以青翠的綠色和極簡黑色剪影為主要視覺元素，捕捉了日常城市生活中的活力與和諧的對比，形成了大膽而優雅的視覺效果。

陳漫的藝術作品經常探索當代都市生活中的複雜情感，而這系列的服飾則透過對比鮮明的顏色和精心剪裁，展現了城市在繁榮和靜謐之間的微妙平衡，系列展示的不僅僅是服裝，更是一種對生活的藝術表達。

設計受葫蘆文化與玉器啟發

整個系列包括男、女裝服飾，採用香雲紗與絲綢製成，當中的絲綢外套（$5680）可說是系列的代表作，陳漫從葫蘆文化與玉器得到啟發，將綠色與黑色融合，象徵永恆的優雅與吉祥。外套採用光澤絲綢製作，配以精緻的細節設計，無論是日常穿著還是特別場合，都能展現出穿者的品味與個性。

在系列中，陳漫展示出她對都市能量與靜謐之美的獨到理解，系列不僅推動中國當代藝術與時尚的融合，更讓人重新審視都市生活中那些被忽視的細節和情感，透過引人入勝的視覺，讓穿者感受當中的藝術力量。●

查詢：Shanghai Tang 2918 1505（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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