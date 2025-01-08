GADGET：2億像素 vs. AI影像引擎 新一代遠攝神器 百步穿楊

「紅楓原色」技術忠實還原色彩

去年HUAWEI的三摺屏幕手機引來熱話，而新推出的HUAWEI Mate X6雖然是相對平凡的雙摺手機，但把賣點轉移到拍攝功能身上。機背4鏡頭包括了4800萬像素長焦兼微距鏡頭，不但提供4倍光學長焦，還有5cm的超近距離拍攝，靈活應對各種拍攝場景；除此之外，還有5000萬像素、配備10段可變物理光圈（F1.4至F4）的主鏡頭，以及視角122度的4000萬像素超廣角鏡頭。

增強每個鏡頭影像色彩效能

然而，最值得一提是第4枚的「紅楓原色」鏡頭，為Mate X6獨有的影像技術，能夠增強每個鏡頭影像的色彩效能。此鏡頭搭載150萬多個光譜通道，能精準辨識全域色彩的信息，配合XD Fusion原色引擎，精準還原場景的色彩細節，無論是大自然風光還是人物膚色，都有栩栩如生的效果。

超清人像功能 增強人物臉部細節

除了硬件加持，Mate X6的拍攝能力也受益於自主研發的AI影像引擎XMAGE，在演算法中融合光影人像、抓拍增強的大模型，能夠精準分析場景環境，自動調整曝光、銳利度等數據。與此同時，XMAGE還具備超清人像功能，透過AI技術增強人物臉部細節。而拍片方面，手機支持拍攝4K 60fps、10bit 4K 30fps等，充分發揮Mate X6的拍攝潛能。

除了出色的拍攝性能，Mate X6的顯示體驗也同樣亮眼。無論是7.93吋內屏幕和6.45吋外屏幕，都使用HUAWEI X-True和HDR Vivid顯示技術，加強色彩飽和度和亮度對比。主屏幕峰值亮度為1800nits，外屏幕則為2500nits，即使強光下也能清晰閱讀。另外，新機亦支持「全景多窗」功能，用家可以同時開啟3個Apps並以全屏顯示，在大屏幕上靈活切換。●

HUAWEI Mate X6規格

熒幕：7.93吋（內屏）、6.45吋（外屏）

處理器：Kirin 9020八核心

內存/儲存空間：12GB / 512GB

主鏡頭：5000萬像素F1.4-F4、4800萬4倍長焦微距F3、4000萬像素超廣角F2.2、紅楓原色影像鏡頭

自拍鏡頭：800萬像素F2.4（外屏）

800萬像素F2.2（內屏）

網絡：4G / Wi-Fi 6 / 藍牙5.2 / NFC

其他：IPX8防水、66W有線快充、50W無線快充

重量：239g

售價：$14,999

查詢：8128 8810（HUAWEI）

editor's pick

蔡司加持 長焦玩法多

另一款遠攝神器vivo X200 Pro（圖），賣點之一是2億像素APO長焦鏡頭，由vivo與蔡司聯手打造，配有7種蔡司風格濾鏡。用家可在長焦望遠、長焦人像、長焦微距、長焦懸日、長焦舞台等模式之間自由切換。當中，長焦望遠模式最高可達100倍數碼變焦，長焦人像模式則採用等效135mm的焦距，呈現極具質感的人像照片，連髮絲層次都能清晰展現。

除了長鏡表現出色， X200 Pro亦加入「風光模式」，能夠輕鬆拍攝星空、夜景等景致；「風光慢門」則用來拍攝汽車光軌或瀑布如絲綢般傾下的畫面。拍片方面，X200 Pro支援4K 120fps慢動作，全焦段10bit log、4K逆光電影人像等功能，無論是初學者還是資深創作者都合用。

X200 Pro在AI影像功能上也有不少亮點，包括AI無痕消除、AI相片修復、大模型畫質增強等。其中AI無痕消除可以移除相中路人和雜物，AI相片修復能提升舊照的細節和銳利度，大模型畫質增強則提升圖像細節。硬件上，vivo X200 Pro採用6.78吋曲面2K+OLED屏幕，峰值亮度達4500nits，亦支持1-120Hz動態刷新調節率。電量多達6000mAh，免去無電的煩惱。●

vivo X200 Pro規格

熒幕：6.78 吋AMOLED

處理器：MTK 9400 八核心

內存 / 儲存空間：16GB / 512GB

鏡頭：5000萬像素F1.57、5000萬像素超廣角F2、2億像素長焦F2.67

自拍鏡頭：3200萬像素F2

網絡：5G / Wi-Fi 7 / 藍牙5.4 / NFC

其他：IP68 / IP69防水、屏下指紋感應、90W快充

重量：228g（鈦 / 藍）

售價：$8998

查詢：800 906 821（vivo）

強大核心暢玩AI拍攝

至於最新鮮熱辣的遠攝手機，則有明日開賣的HONOR Magic7 Pro（圖），採用了一枚2億像素OIS光學防震長焦鏡頭，配合1/1.4吋感光元件，以實現3倍光學長焦、100倍數碼變焦。除了長焦鏡頭，Magic7 Pro還擁有一枚5000萬像素主攝頭，配合F1.4-F2可變光圈；超廣角鏡頭則提供122度視角，並支援2.5cm的超近微距模式。自家研發的AI影像引擎，能大大提升影像質素，例如超清人像功能，藉着AI還原人臉肌理、髮絲、睫毛等細節；「鷹眼抓拍」功能也能自動識別動態場景，捕捉精彩瞬間。

硬件方面，它採用最新的高通Snapdragon 8 Elite旗艦處理晶片，AI運算性能大幅提升。6.8吋屏幕擁有453PPI的像素密度，也支援動態調節技術。而配備的5850mAh電池用上自家的青海湖電池技術，加上100W有線快充、80W無線快充，確保長時間高強度使用後依然電量充沛。●

HONOR Magic7 Pro規格

熒幕：6.8 吋 2800×1280 像素 OLED

處理器：Snapdragon 8 Elite

內存 / 儲存空間：12GB / 512GB、16GB / 1TB

鏡頭：5000萬像素主鏡頭F1.4-F2

2億像素潛望式長焦鏡頭F2.6

5000萬像素超廣角鏡頭 F2

自拍鏡頭：5000萬像素鏡頭 F2.0

網絡：5G / Wi-Fi 7 / 藍牙5.4 / NFC

電池容量：5850mAh

其他：IP68防水、屏下指紋感應、100W快充、80W無線快充

體積：162.7×77.1×8.8mm

重量：223g

售價：待公布

查詢：3579 8099（HONOR）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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