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Food & Beverage

quicknote：會所高級餐廳 歎優質歐洲菜

【明報專訊】1880 SOCIAL內的2樓設有高級餐廳Té Bo，店名源自法語T'es beau的一個可愛變奏，意思為「你很美麗」，突顯法式料理的精髓和主廚Sebastian Lorenzi的廚藝背景，讓人在輕鬆愉悅、充滿活力與趣味的氛圍中，享用驚艷味蕾的佳餚。在香港出生長大，擁有瑞士和菲律賓血統的主廚Sebastian，在歐洲和亞洲多間米芝蓮星級餐廳累積豐富經驗，包括意大利三星餐廳Ristorante Uliassi、香港三星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon、倫敦文華東方旗下二星餐廳Dinner by Heston Blumenthal等。

Té Bo主打時令菜單，菜式均採用優質時令食材炮製。牛面頰意大利餃配鵝肝菊芋及檸檬啫喱是Sebastian鍾愛的菜式，他將和牛牛面頰煮至軟熟後拆開，與黑胡椒醬、慢煮洋葱、洋葱沙律醬和慢煮蒜頭乳化。餡料釀滿餃子後再放上一片鴨肝。雲吞下是法國菊芋煮成的清淡醬汁，綴以蜂蜜脆片和檸檬啫喱，為菜式增添點點酸味。午餐3道菜嘗味菜單每位$498元起（另加一，下同），晚餐6道菜嘗味菜單每位$1488元起。食物以外，展示超過500款來自內地、法國、意大利、瑞士等葡萄酒的酒櫃同樣吸睛。●

Té Bo

地址：1880 SOCIAL 2樓

查詢：3610 8185

整理：張曉冬

[Food & Beverage]

相關字詞﹕太古坊 Té Bo 1880 SOCIAL

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