quicknote：會所高級餐廳 歎優質歐洲菜

【明報專訊】1880 SOCIAL內的2樓設有高級餐廳Té Bo，店名源自法語T'es beau的一個可愛變奏，意思為「你很美麗」，突顯法式料理的精髓和主廚Sebastian Lorenzi的廚藝背景，讓人在輕鬆愉悅、充滿活力與趣味的氛圍中，享用驚艷味蕾的佳餚。在香港出生長大，擁有瑞士和菲律賓血統的主廚Sebastian，在歐洲和亞洲多間米芝蓮星級餐廳累積豐富經驗，包括意大利三星餐廳Ristorante Uliassi、香港三星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon、倫敦文華東方旗下二星餐廳Dinner by Heston Blumenthal等。