F&B：奢華×精緻 創新生活概念 鰂魚涌全新會所 重現煉糖廠歷史

每個好設計的背後都有一個故事。全新進駐太古坊的創新社交會所「1880香港」的故事,就取材自19世紀80年代屹立香港的太古煉糖廠。煉糖是香港開埠初期主要工業之一,1884年由太古糖業興建的太古煉糖廠正式投產,不久後便發展成為當時全球最先進和最具規模的煉糖廠之一。

要將甘蔗煉成一粒白砂糖,當中經過多個繁複步驟,煉糖廠先要壓榨甘蔗,再過濾蔗汁、脫色、結晶、分蜜、去除雜質等,最後製成不同的糖產品,如砂糖、片糖、紅糖、冰糖。香港製作、糖身特別幼細純白的砂糖在當時馳名海外市場,成為出口國際的重要商品。

私人會所外 各式餐飲對外開放

「煉糖需要經歷漫長的過程,我們希望透過優雅細緻的裝飾和設計來還原這個過程。」1880香港項目總監Patrick Ho說。剛在太古坊二期開幕的1880香港,是會所和太古地產合作的本地全新社交地標,合共4層,除私人會所外,還推出走創新生活概念路線的1880 SOCIAL,設有對外開放的各式餐飲體驗,讓公眾也能感受到「寓工作於娛樂」的另類辦公體驗。

負責設計企劃的Patrick認為,每個地方的文化會對當地設計有深遠影響,真正非凡的設計就是對社區和自然有着深刻的欣賞和聯繫。「我們選擇太古煉糖廠作為整體概念,正正因為它突顯了這區豐富的歷史文化和意義,煉糖廠也對香港作為商業樞紐有着重大的貢獻。」

Patrick與團隊翻閱圖書館和政府的歷史檔案、產業報告與工業發展相關的學術文章等,追溯煉糖廠的發展、運作和影響,並反覆比對各個來源的資料以確保其準確。「在設計這個空間時,我們訂立了一個連貫的主題,以提升客人整體體驗,例如選用平滑流暢的凹槽設計、恍如甘蔗田的綠色點綴、結晶形狀的入口,以及啟發自糖品包裝的牆紙等,每個元素都將客人與歷史緊密連繫。」

私隱度高和走奢華風的會員會所設於4樓位置,而1樓至3樓則是1880 SOCIAL生活概念空間。「設計會隨着樓層遞升而變化,展示糖由甘蔗變成糖品的整個過程,同時藉着每個優雅細緻裝飾突出周圍環境和設施,平衡現代奢華與精緻的感覺。」他在設計中特意選用不同色調、素材、紋理和燈光配搭,冀能將藝術融會其中,為大家帶來耳目一新的體驗。

結晶形狀設計 呼應怪獸大廈

位於會所1樓至3樓的生活概念空間,引入高級餐飲至休閒輕食,滿足大家的不同口味,包括有奉行朝啡夕酒概念的 The Double、主打東南亞菜的Hoi Polloi、高級餐廳Té Bo,以及運動主題酒吧The Sports Bar。其中位於2樓的Hoi Polloi和The Sports Bar的設計,還原糖萃取過程中出現的結晶形狀,並融合會所附近人氣「怪獸大廈」海景樓、福昌樓、海山樓等的幾何圖形,甚至向香港傳統的吹糖攤位致敬,營造出充滿活力的氛圍,提供休閒舒適的用餐空間。

全新概念 休閒和共享工作空間

至於3樓則是1880 SOCIAL的主要休閒和共享工作空間,設會議室、商務會議室、廣播錄音室、綠幕工作室、大型會議活動場地和高級社交休憩空間等,提供應有盡有的工作空間,將工作與娛樂元素合二為一。最後來到4樓的1880香港會員會所,設有QUARRY健身室、以「生物黑客」(Bio-hacking)為概念的水療中心,以及會員專享的特色概念餐廳Leonie's。

Leonie's是新加坡數一數二的頂級餐廳,香港分店由主廚Colin Buchan主理。作為會所的招牌餐廳,Patrick希望利用標誌性的本地元素向總店致敬。「餐廳選用焦糖風格的燈光和鑲邊天花板,設計靈感源自Pearl of the Orient hits the bocce court(東方之珠撞上硬地滾球),同時亦向本土文化致敬,加入公共座位和鄰里氛圍等元素,培養客人歸屬感。」

貫徹「糖蜜」主題 營造溫暖氛圍

這層的設計風格亦非常一致,貫徹「糖蜜」主題,以平滑流暢的形狀和焦糖色調燈光呈現糖蜜形態,其中會所休閒空間(Member's Lounge)是Patrick最喜歡的設計。「它是整個1880香港的核心,受到糖蜜的天然形態啟發,營造出溫暖且充滿活力的氛圍。」當中如洞穴般的半私人用餐室,使用深木色調和光滑石材模仿糖漿的顏色與質感,水晶糖泡吊燈亦呈現糖蜜的精髓,增添整體氛圍。

Patrick表示他在設計中加入了一些秘密和驚喜細節:「譬如入口處的珍奇櫃(Cabinet of Curiosity) 中隱藏了對話卡,為客人提供有趣的提示,促進交流。」會所內不同顏色的燈光,突顯每個空間深度,希望能透過這個下班後放鬆身心的聚腳點,讓大家能愉快交流,營造更有活力社區。●

1880香港

地址︰鰂魚涌英皇道979號太古坊2座 1至4樓

網址︰https://www.1880.com.hk

備註:1880香港的1至3樓以及4樓的水療中心和健身室(2025年首季開幕)為非會員區,對外開放。成為1880會員可以優惠價享用設施和專屬活動、並在不對外開放的Leonie's餐廳用膳,以及使用位於新加坡和峇里(即將開幕)的設施等。會所設不同類型會籍,可電郵membership@1880.com.hk或WhatsApp 9071 1880查詢。

