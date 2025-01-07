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Happy PaMa 教得樂 第535期

Happy Pa Ma

增添父能量：與兒子共同面對升中抉擇

【明報專訊】子女每一次升學——升讀幼稚園（3歲）、小學（6歲）、中學（12歲）、大學（18歲）等，都是爸爸與子女調整溝通的好機會。我的大兒子就讀小學六年級，很快便要遞交首輪升中申請，我自覺是次兒子升中與他之前升讀幼稚園和小學的考慮都大有不同。

回想起他升讀幼稚園和小學時，我和太太都主導整個過程，學校文化、信仰背景等都會一併考慮，而為了方便接送，我們都主張選擇離家近一點的學校。但兒子經過小學快6年的洗禮，對中學的期望都有一套自己的想法。作為爸爸，我是如何與步入青春期的兒子共同面對和抉擇？我希望與各位分享以下3個重點：

1. 考慮兒子興趣與性格

在6年的小學生活中，兒子對數學和科學特別感興趣，因此我選擇了幾間在數學和科學領域能支持他發展興趣的中學，希望他除了繼續在學術上有所鑽研，亦能夠在興趣發展上取得平衡。另外，兒子的性格較循規蹈矩和自律，因此較為自由的學習環境能夠與兒子自主學習的性格相匹配。簡單而言，不同的學校有不同的文化和學術壓力，選擇時要考慮兒子的特質和長遠發展。

2. 父子合作收集信息

與兒子一起將目標學校的範圍收窄後，由於每間學校定期會舉辦開放日或入學簡介會，於是我和兒子報名一起參觀目標學校，實地了解學校的氛圍、設施等。在校長或其他教師的介紹中，亦有機會了解不同的課程結構和特色，例如：高中必修科和選修科的組合、某些科目會否安排小班教學、師生比例等。在開放日中，因為學生會負責不同的攤位，從與學生的交流間，可以感受到學校如何培養學生的素質；兒子亦有機會親身了解學校是否重視不同興趣領域的發展。在選擇學校上，爸爸和兒子都需要充分了解各種選項，這也是我們可以合作的機會。

3. 分析優劣勢 讓兒子參與決定

雖然曾教導兒子的小學教師都一致認為，兒子應該選擇一間傳統名校，這會對他未來的學術發展提供最大的幫助。作為爸爸，我則選擇建立開放的溝通環境，在不同的場合主動聆聽兒子對中學的期望，然後將幾間學校，包括教師推薦的傳統名校的優劣勢列出來，例如上課時間、學費、課程選擇、校友資源等，與兒子一起商討就讀不同學校的利與弊，然後讓他參與最後的決策。這個讓兒子參與決策的過程，亦能提高他的責任感。

在選擇中學的過程中，我認為最重要的是尊重兒子的選擇，因為最終在該學校讀書、生活和成長的始終是他，而且在溝通過程中，兒子分享對中學的想法，讓我知道他有認真思考過而非隨便選擇。我感受到青春期的兒子正處於自我意識增強的階段，他希望感到被尊重和重視。所以，我會透過分享自身經驗，提供適當的指引，幫助他做出明智而負責的決定。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第535期]

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