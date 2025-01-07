童途有「理」：自閉症譜系孩子學習攻略

作體能訓練時，除要切合體能訓練目標，亦不妨多思考活動的設計。首先，注意互動的細節，加入社交溝通的元素，將會大大提升訓練的效能。將學懂的技巧應用於生活當中，意義更為重大。其次，對於小朋友而言，獨自在治療室內練習踢球，遠不及在小組遊戲或球賽之中互相合作般愉快，合作的過程有助各方面成長。以下就讓我為大家詳細分享幾個訓練策略，以作參考。

1. 指令宜簡短且清晰

由於他們大多專注力弱，語言能力受限，若指令包含太多步驟，詞彙太複雜，他們會難以理解。

另外，比起親自示範，用圖畫、圖卡或配以簡單文字輔助，他們會更易明白。

2. 按部就班，由淺入深

如果活動太複雜，他們會因未能掌握技巧，容易放棄。即使邀請他們再次嘗試，他們可能已認定活動太難而反感，再也難以配合。因此，一開始宜降低活動的難度，讓他們容易配合，產生滿滿的成功感，這能令他們敢於繼續嘗試。對於較複雜的項目，可先分拆為不同的步驟，逐一嘗試，熟練後才一併練習。

3. 投其所好

為引起他們學習的興趣，應多發掘他們的喜好，先玩他們喜歡的，或於訓練內容中加插他們喜歡的遊戲或玩具。

4. 適當地回應

由於他們的語言能力較弱，難以清楚表達自己的意願，所以我們應該多觀察他們的表情動作，了解他們的意願，並表示理解，作出回應。這過程也有助建立彼此的關係。

5. 遊戲中加插社交元素

遊戲的設計可以先建基於兒童及成人之間的互動，繼而加入與小朋友合作或比賽的性質，學習輪候與分享，讓他們從中感受到與人相處所帶來的歡樂。

以上的訓練策略，除適用於體能訓練之外，也可應用於其他範疇的學習。

每個孩子的問題或有不同，建議家長多向治療師諮詢，以致能針對個別孩子的需要而訂立最合適的訓練策略。讓我們一起為自閉症譜系障礙的兒童增添生活上的色彩吧！

（感謝物理治療師郭二鳳及區美娟協助修訂本文內容）

文：陳綺華（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第535期]