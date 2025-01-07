讀書時節：送給所有「紫魔怪」

大家對紫色的「身世」充滿好奇，我趁機介紹大家看《珀金的完美紫色—— 一個運用化學創造紫色的男孩》。珀金是誰？他的全名是威廉．亨利．珀金（William Henry Perkin），他是英國化學家和發明家，生於1838年，是合成染料的發明者。這本書既是個發明紫色染料的故事，也是少年化學家珀金的傳記。

紫色帶神聖、尊貴、權力

我們知道，顏色在不同的文化裏有不同的象徵意義，有些差異甚大，比如紅色。紫色卻是一個特別的存在，在東西方文化當中不約而同地帶有神聖、尊貴和權力的意味。我們的文化有用「紫氣東來」，描述吉祥的徵兆，表示聖人來臨；有「紫微殿」，那是天帝住的地方；有「紫禁城」，那是人間皇帝的皇宮。在西方，紫色也是皇家的顏色，只有帝王才能穿紫色長袍。東羅馬帝國會將「紫衣貴族」的身分授予皇帝符合資格的子女，所謂Born in Purple，以示「君權神授」。

紫色成為一個代表「貴」的文化符號，有其現實的原因。《珀金的完美紫色》把我們帶到維多利亞女王統治下的英國，1838年，維多利亞女王把紫色奉為尊貴的顏色，她的裁縫得想盡辦法找紫色染製的天鵝絨來做加冕王冠，可見紫色仍是一般人無法穿得起的顏色。直到1863年，珀金做化學合成的實驗，嘗試研製人工奎寧—— 一種治療瘧疾的藥物，他從失敗的實驗中，意外發明了製作紫色合成染料的方法，紫色才開始走向平民。

雖然紫色不是奎寧，不是瘧疾的解藥，但發明紫色不止是發明了時尚，而是革舊啟新。從此紫色不再是權貴專屬色，在新舊交替的19世紀，別具時代意義。另外，化學染料的發明，在科學領域上，也有其貢獻，珀金的化學染料帶動了醫學研究，人們給看不見的細菌和微生物染色，從而研發出治療肺結核和霍亂等疾病的藥物。

珀金發明紫色的過程，體現了科學精神：假設、實驗、改變、觀察、記錄、修正……藥物研究失敗，他卻不厭其煩，進一步探索。珀金成功的立足點，不在於運氣，靠的是專注和耐心。這些相信是我們很希望孩子自己領悟的，此書作為一本少年化學家的小傳，在書中都有充分的表達。

當然，一本優秀的繪本，不止於童書，應該老少咸宜。我有個朋友也極愛紫色，常穿紫色的外套、紫色的裙子，她笑稱自己是「紫魔怪」，我猜她看到這本書應該也會很高興。我特別想把這本書介紹給她，介紹給所有喜歡紫色的朋友。

紫色的美，典雅莊重，每件紫衣裳的背後，原來有這麼一段精彩的科學故事。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第535期]