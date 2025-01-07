自在講媽：先多謝自己

老公向大海許願，希望有新挑戰充實自我，結果如願以償，新工作環境充滿學習機會，甚至乎超越他想像的辛苦。至於我，2024年祈願有更清晰的事業發展，也很感恩，除了大學工作之外，也拓展新的人際網絡，推出身心靈相關的分享會，總結全年事業上有開心也有失落，尚算有驚無險。

自我對話 最有效鼓勵

和朋友總結過去一年的「豐盛果子」，她豎起大拇指，提醒我要吃件蛋糕好好犒賞自己，因為在難過的時候，最溫暖的陪伴、最有效的鼓勵，都源於自我對話。

人漸長，慢慢忽略了個人感受，很多時願意接受挑戰、願意踏出安舒區、願意咬實牙關堅持到底的，真的，只有自己。

尤其成為媽媽之後，我更加理所當然地把小朋友、伴侶的需要放在首位。大兒子有次問我喜歡什麼（因為想畫生日卡），敷衍回應他說：「鯊魚吧！你畫得很漂亮！」

他卻非常不滿地追問：「不是我喜歡什麼，是你喜歡什麼！你為什麼總是喜歡我喜歡的？難道你沒有自己的想法？」

讚美自己 滋養內在小孩

這臭小子再次提醒我，要保存珍惜自己。雖然掛在嘴邊時時刻刻提醒兒子們要自愛、要欣賞自己，但我總是言行不一，忽略滋養「內在小孩」。家長忽略自我讚美、欠缺自信，未能示範如何在「評頭品足」的主流社會，建立完整真誠的自我，這種家庭環境中孩子也會逐漸迷失，容易變得不敢表達需求，傾向討好別人。

我經常告訴社工學生，這一代父母也很艱難：網絡口誅筆伐、悲觀氛圍、學童精神壓力、鄰舍守望不足等，在這種條件之下仍然選擇做「父母」，絕對是勇氣可嘉，值得欣賞。因為少子化、傳統求學壓力、人工智能衝擊，能夠與時俱進與家長同行的力量未算很多，家長更加要鼓勵欣賞自己，尋找親職之外的成功感，找回自信。

再次感謝坦誠的自己，新一年要先照顧好個人身心靈健康，就好像強壯的大榕樹，活出豐盛才可以為其他人遮風擋雨。

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第535期]