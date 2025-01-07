明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第535期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：善用AI工具 推動創新教學

【明報專訊】今期是《Happy PaMa教得樂》在2025年首次跟讀者見面，先祝各位爸媽新年快樂，孩子學業進步！作為父母，相信都很關心子女的教育問題，因此新一年，第一個要和大家探討的話題，就是香港教育未來的發展方向和趨勢。今期很難得地一次過邀來3名資深校長分享想法，雖然他們的着眼點各有不同，但一致認為，AI在2025年的本港教育，將擔當一個十分重要的角色。

常說「科技發展一日千里」，坦白說以前的我，對此番話只屬頭腦上的認知；但自從OpenAI在2022年尾推出ChatGPT，就實實在在讓我體驗到此話的真實。

猶記得一年多前，當時學界還在熱哄哄地討論，應否讓學生使用ChatGPT等生成式AI工具。殊不知它的進化速度遠比想像快得多，今時今日，若學校仍停留於教導學生掌握這些科技工具的層次，恐怕就有點過時脫節了，今天學界要關注的，已是如何善用AI工具推動創新教學，提升學生的學習成效。

拓闊學生國際視野

值得一提的是，教育最終目的是培養學生有批判思考、創造力，以及解決問題的技能，也正如基督教香港信義會啟信學校校長蘇炳輝所言，未來世代要解決的，不止是個人、社會的問題，而是面對全球挑戰。因此，拓闊香港學生的國際視野，同樣是學界未來亟需的工作。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第535期]

上 / 下一篇新聞