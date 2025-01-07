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Happy PaMa 教得樂 第535期

Happy Pa Ma

教育展望：AI勢不可擋 社會加速轉型 多元、個性化學習 助孩子聯通世界

【明報專訊】回顧2024年，本港雖已全面復常，但早年嚴峻的疫情，仍然為學生以至教育工作者，留下深刻而長遠的影響；而另一方面，後疫情時代，也加速了本港學校的數碼化轉型，帶來改變的契機。在全球一體化環境下，究竟香港未來教育，應何去何從？基督教香港信義會啟信學校校長蘇炳輝、德萃幼小中學校發展總監及小學部總校長朱子穎、將軍澳循道衛理小學校長林德育，齊齊在2025年的開始，分享他們對教育的看法。

教育是面向未來的，今天的教育，正是為明天的社會培養人才。香港的學生，今天需要學什麼、怎麼學，才能迎向充滿不確定的未來呢？3名資深教育工作者，各有不同的看法。

◆啟信校長蘇炳輝：培養正確價值觀運用AI 設「時事科」關注世界

基督教香港信義會啟信學校（下稱啟信）校長蘇炳輝說，人工智能（AI）勢不可擋，他預計，AI應用於教育領域，將會愈來愈廣泛。但作為教育工作者，除了要協力裝備新一代掌握AI科技，也應同時加強培育他們的道德觀念，「把AI用在什麼地方、應該怎麼用，說的都是品格和誠信，讓學生抱持正確的道德價值去運用科技，我認為同樣是未來教育重要的一環」。

他又談到，在全球一體化下，本港教育更應該幫助小朋友擴闊視野，面向世界，「現在許多小學都有舉辦不同的跨境活動，這是沒有錯的，但最重要的是，這些跨境活動能讓學生『看見』什麼？他們真的能夠從中知道世界在發生什麼事嗎？」

連繫UNESCO可持續發展目標

蘇炳輝續指，小學常識科即將分拆成科學科和人文科，雖然人文科其中一個範疇是圍繞「世界與我」，但他認為，所涉獵的內容，還是不夠深入，「如果希望香港的小朋友擁有國際視線，那就不應單單聚焦於認識香港、認識祖國，還要認識世界」。

他以啟信為例，該校所設的「時事科」，以時事議題做切入點，再連繫到聯合國教科文組織（UNESCO）所倡議的17個可持續發展目標（SDGs），從小一開始，培養學生更廣闊及長遠的視野，啟發孩子思考如何創建更理想的未來。「坦白說，17個SDGs中，有部分對小學生來說，是比較深奧的，這些我們會輕輕帶過，但有些則是同學們比較容易理解的，例如『無貧窮』、『性別平等』、『清潔飲水和衛生設施』等，教師會透過分享報章、短片或相關資料，以真實情境切入，先引起學生的關注，再帶出SDGs中相關的概念，接着一起討論看法。」

在教育界打滾了38年的蘇炳輝，有感近年香港小朋友的目光愈來愈狹窄，甚少留意世界大事，他們的注意力，往往被虛擬世界吸引了，因此在教育層面上，有需要去刻意營造氛圍，提升孩子對世界議題的認知。「我們試過問學生，假如你將來是其中一個政策主導者，你會做些什麼去解決世界正面對的問題呢？同學都幾有創意，雖然他們的答案未必很成熟，但不打緊，因為『時事科』只是想透過一個有系統的課程框架，觸發學生去關注某些事，我相信如果他們對某些議題特別感興趣，再長大些，就會自己去深入研究，有更深層次的思考。」

◆德萃小學部總校長朱子穎：自研AI Chatbot改功課 一對一指導提效能

AI熱潮在2022年尾席捲全球，德萃幼小中學校發展總監及小學部總校長朱子穎喜見在2024年，本港有不少學校、教育機構，都相繼開展跟AI相關的項目，例如舉辦教師培訓工作坊，輔助教師利用AI工具去處理日常備課及行政工作；也有學校增設AI課程，裝備學生掌握這個未來技能。展望2025年的教育趨勢，他相信重點是研究如何通過AI，幫助學生獲得更個性化的指導，提升學習效能。

他指出，當前教育遇到最大的難題，是師生比例高，而這個格局，亦是在整體教育資源有限下，暫時難以打破的，「香港學校，一般來說，大約是1名教師面對20多名學生，儘管我們都明白，每個學生的學習能力有差異，學習進度不一，但在現實限制下，教師實在無辦法像私人補習導師般，替每名學生提供一對一的個性化學習指導。然而，隨着AI的普及，卻有可能突破這種局限，為教育帶來改變！」

一直致力實踐教育創新，也是「IT達人」的朱子穎，數月前就小試牛刀，在Poe平台開發了一個AI Chatbot，原意是用來協助該校教師批改功課，減輕他們的工作壓力，但因為教師反應一般，他遂轉移開放給公眾免費試用，結果首月，已經吸引到逾4000名家長使用，「其實操作很簡單的，只需要用手機對着功課拍一張照片，AI Chatbot已經可說明此份習作的學習目標，接着會自動批改功課，然後分析孩子的學習表現，繼而針對其需要，提出建議和改善策略」。他認為「分析」這一環，在教育層面上，意義重大，「理想的教育，不是單單讓學生做完、考完便算，而是需要審視每個學生的學習需要，這方面，AI可以幫上許多」。

談及Google開發的AI Gemini，也新加入即時語音互動和熒幕分享功能，朱子穎說，若能善用AI工具於教育領域，在學校也能做到一對一的個性化學習指導，「假如學生有不懂做的功課，只要透過熒幕分享功能，讓AI閱覽，AI便會通過提問，去引導孩子思考、理解題目，從而完成作業」。

他又謂，現時全港所有學校都有Wi-Fi網絡和充足的流動電腦裝置，加上教師能輕易參與到專業發展課程或活動，這對於香港推動AI教育革新，相信有一定優勢。

◆將循校長林德育：科技輔助「適異教學」 善用社會資源增見識

對於香港教育未來的發展藍圖，將軍澳循道衛理小學（下稱將循）校長林德育提出4大方向，包括學習應更趨個性化、善用電子科技、營造多元的校園氛圍，以及加強學校作為孩子聯通社會以至世界的橋樑角色。

他說︰「無論是教師、家長或學生，首先要認知並接納人的多樣性，每個人的強項、可發揮的地方都不同，當學校能夠建立起這種擁抱多樣性的氛圍，就自然不會再奉行統一化的教學，取而代之，是讓每個學生可按着自己的能力、學習模式，作個性化的學習，當中便需要有電子科技的配合。」

林德育以將循為例，該校為營造多元氛圍，下過不少工夫，包括採用平均分班而非成績分班，大部分活動都讓所有學生參與而不作篩選，校園亦設置Music Corner、Art Corner ，以及由港鐵退役列車改裝成的「展現號」，讓每個學生，不論成績，都可以自由申請於場地內表演或展示自己的作品、珍藏品。

在課堂上，該校運用「適異教學」，透過不同的教學策略，讓全體學生都能夠學習得到，「亦因為將循推行自攜裝置（BYOD）計劃，有了科技的協助，即使是同一班、同一個課堂，不同學習能力、學習狀况的學生，都可以各自學習他們需要學習的內容，達到個性化的學習」。

學校是教育的空間，是學生學習的場所，前瞻學校未來，又應該扮演什麼角色呢？林德育指出，根據經濟合作與發展組織（OECD）的「學習羅盤2030」，「知識」應涵蓋4種類，分別是學科知識、跨學科知識、認知知識和程式性知識，前兩種知識，藉教師的專業能力，在學校場景已經可以處理到，但後兩者則不然，「認知知識，說的是例如職場人士如何工作和思考；程序性知識是需要理解和採取哪些步驟與行動去實現目標。要學生獲得這些知識，學校便要把社會的資源帶入學校，同時亦要把學生帶出社會以至世界」。

該校最近便與商界合作，藉着機構員工到校分享，讓學生汲取點子，學習如何為改善學校，向校長建言獻策；早前教師又率領部分學生到海南文昌航天科普中心學習和觀摩，並且直擊火箭發射升空，讓孩子透過此行，認識國家航天科技的發展，增廣他們的見識。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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