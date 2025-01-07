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旅遊

知多啲：首里城復興祭 重現琉球「古式行列」

【明報專訊】沖繩不止自然風光引人入勝，還擁有別於日本本土的文化與歷史。琉球王國統治的450年間，透過與日本、中國及其他周邊地區的貿易往來，形成獨特的琉球文化。作為沖繩門戶的那霸市，是過往琉球王國的商業及政治中心，至今保留不少歷史古蹟，無論是旅程起點或尾站，都值得在市內走走看看，血拼之外，認識琉球文化。

在那霸觀光，乘坐單軌列車就可抵達大部分景點，包括琉球王國昔日的首府「首里城」。首里城從15世紀起，一直是琉球王國宮殿所在之地，直到19世紀被日本統治。城內建築物風格糅合日本和中國特色，不止隨處可見紅色建築，宮殿屋頂亦以紅瓦鋪成，遠遠已能見到山丘上醒目的紅色建築群。雖然首里城2019年遭受祝融之災，正重建部分建築，預計2026年完成，但未被波及的部分仍有開放，若趕上10月底或11月頭到訪，還可參與每年一度的「首里城復興祭」。祭典期間，不止有各式各樣的街頭小吃、遊戲攤販，還會重現琉球皇室祈求國家安泰、五穀豐登的儀式「古式行列」，緊隨其後的「旗頭行列」一樣精彩，旗頭是各地區的象徵與守護神，近7米高、重達50公斤的旗幟輪流由勇猛的旗手獨力高舉，此起彼落的鼓聲、打氣聲，熱鬧非常！

300米古道 保留沖繩原始風景

位於首里城附近的金城町石疊道，名列「日本の道100選」之一。這條石板路建於16世紀，以琉球石灰岩鋪設而成，本來是條長達10公里的官道，但二戰時受到嚴重損毁，僅剩下這段約300米長的道路，保留沖繩原始風景。在石板路分岔路口有一塊相傳為驅魔而豎立的「石敢當」石頭，轉左後行約幾分鐘，可拜訪被列為國家天然紀念物的大茄苳樹。樹齡逾200年的大茄苳樹是當地人的神木，大家會到此處祈福、祭拜，從喧鬧的大街散步至此，感受到大自然的靈氣。●

首里城公園

地址： 沖繩縣那霸市首里金城町1-2

網址：oki-park.jp/shurijo/tc

金城町石疊道

地址： 沖繩縣那霸市首里金城町84-3

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