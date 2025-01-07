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旅遊

度假村星級奢華享受 沖繩天堂居所擁抱無敵大海

【明報專訊】說起沖繩旅遊的最佳季節，夏天是不少人的首選，但其實觀光人潮稍為退卻的秋冬季都不錯，尤其是1、2月份，氣候宜人，日間平均溫度約17℃，還可賞鯨、賞櫻，迎接日本最早的「春天」。

位於沖繩中部的恩納村是著名度假勝地，眾多度假村中，只有Halekulani Okinawa連續3年獲得美國《福布斯旅遊指南》的5星認證。度假村沿着蜿蜒的海岸線建造，所有房間均面向大海，獨攬海天一色的自然美景。入住期間，一如其源自夏威夷語的名字「Halekulani」，彷彿步入「天堂般的居所」——每日聆聽海浪拍岸聲醒來，放眼盡是不同色調的藍與綠。能在如斯美景下度假，還有什麼煩惱呢？

來自夏威夷的百年度假品牌Halekulani，2019年落戶同樣擁有迷人海岸的沖繩，將夏威夷的奢華度假體驗與沖繩文化結合，2022年起連續3年被美國《福布斯旅遊指南》評為5星，是沖繩唯一獲得福布斯5星認證的度假村。從沖繩那霸機場出發，自駕需時約75分鐘，亦可乘坐機場巴士（約2小時）或預約酒店接駁車（每架26,000日圓（約1282港元）起），就可到達度假村。

浮潛、瑜伽、獨木舟 體驗豐富

清澈透淨的藍天，鬱鬱葱葱的樹木，蕩漾着「沖繩藍」的無垠大海，是在Halekulani內看不厭的美景。度假酒店的海景房常常一位難求，但在Halekulani完全沒有這樣的煩惱，因不論是標準房間（尊貴海景客房每晚61,985日圓（約3056港元）起）、套房還是獨立別墅，全部皆面向大海，只要打開窗就可飽覽無敵海景。兩棟客房大樓分別坐落於度假村兩旁，由長長的走廊相連。靠近沙灘與泳池的Beach Front Wing，適合水上活動愛好者和家庭客；朝日落方向的Sunset Wing，環境寧靜，鄰近酒吧與高級料理餐廳，情侶、夫婦到訪，頗有情調。度假村裝潢洋溢海島風情，走廊上的波浪紋牆身將大海延伸至室內，落地大玻璃、木百葉窗引入陽光，無論身在酒店何處，都可被度假氛圍包圍。

來海島度假，少不了水上活動。度假村內有4個室外泳池、1個室內泳池及沙灘，位於Beach Front Wing的Orchid Pool範圍最大，從酒店高處望下，蔚藍池水透出的蘭花標記尤其醒目。有別於闔家歡的Orchid Pool，Quiet Pool專為大人而設（只招待16歲或以上泳客），一旁有池畔酒吧和溫水減壓池，適合想靜靜地享受眼前美景的泳客。泳池直面大海，無邊際設計彷彿與大海相連，一瞬間以為置身無垠海洋，就連天空也變得觸手可及。日落時分轉到Sunset Wing的Ocean Terrace Pool，看夕陽餘暉染紅海面，十分寫意。在度假村內也不愁沒事做，酒店一年四季都有不少活動，從浮潛看珊瑚、獨木舟、日落遊船之旅，到海邊瑜伽、沖繩傳統樂器工作坊等，體驗豐富。

夏威夷式Spa 高質多國菜

單看海景已可消除大部分疲勞，若加上水療與按摩，身心定能徹底放鬆！不止度假村本身獲5星認證，水療中心SpaHalekulani同樣被《福布斯旅遊指南》評為5星。水療中心提供多款按摩種類，最特別的有來自夏威夷的lomi lomi按摩手法（1小時29,200日圓，約1439港元），技師以前臂和手肘按揉身體各部分，如同海浪般的節奏一推一揉，將積累於肌肉深層的痠痛驅走。為記者按摩的技師力度足夠，按揉位置精準，能感受到自己平時繃緊的肌肉逐漸放鬆，不知不覺間便沉沉睡去。按摩結束還可到休息室享用熱茶與點心。

度假村內的餐廳同樣高質，扒房、日本菜、法式創意料理、夕陽酒吧等，以多國菜系滿足旅客。由米芝蓮2星餐廳東京Florilege主廚川手寬康擔任顧問的創意餐廳SHIROUX（10道菜晚餐菜單，每位18,000日圓，約887港元），將沖繩特色食物結合法式烹調技法，在廚師的創新演繹下，島豆腐、苦瓜、taco等都變得不一樣。記者推薦大家來這裏吃早餐，可品嘗招牌梳乎厘班戟，配方跟足夏威夷本店，班戟鬆軟，蛋香味重，淋上香濃榛子醬口感豐富。酒店還特意推出預伴粉，讓遊客回家複製味道。

留意住客飲食喜好 服務周到

老實說，沖繩設有大大小小不同高級酒店和度假村，不過記者入住後發現細心的職員才是致勝關鍵。職員會在夜牀服務時送上睡衣與小禮物，餐廳侍應同樣仔細留意住客的飲食喜好，看見記者的碟上剩下菠蘿之後主動換成芒果，這些細節都令人感受到周全的服務。猶記得記者到訪時碰上颱風天，雨水快來快去，時常殺個措手不及。有次飯後從附近的便利店步行回酒店時，又再下起小雨，記者與同伴未走到酒店範圍，保安員遠遠看見我們已提着雨傘急步走來，非常貼心。●

Halekulani Okinawa

地址： 〒904-0401日本沖繩縣國頭郡恩納村名嘉真1967-1

網址：www.okinawa.halekulani.com

● 旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證，可於bit.ly/3TE6mHj網上辦理入境審查、海關申報

匯率：100日圓約兌4.9港元

航班：1月份香港航空往返香港與沖繩，約3428港元起（連稅及附加費）

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁曉菲

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電郵: feature@mingpao.com

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